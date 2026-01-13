logo
Alkaraz se pojavio u Australiji i izazvao lavinu komentara: "Ukrao si to od Novaka, svi sad vide"

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Karlos Alkaraz je stigao na Australijan open sa jednim detaljem koji je "ukrao" od Novaka Đokovića.

Karlos Alkaraz iskopirao servis Novaka Đokovića Izvor: X/@Big3Tennis

Stigao je Karlos Alkaraz na Australijan open kao prvi teniser svijeta, a čim je stao na teren - iskopirao je Novaka Đokovića. Isplivali su prvi snimci sa treninga Španca i svi vide jednu stvar...

"Apsolutno identična verzija Novakovog servisa. Interesantno", napisao je jedan navijač na tviteru, a drugi je dodao: "Jasno je motivisan Novakovim pokretom. Čudan izbor". 

Naravno kao i uvijek bilo je i onih koji Novaka ne vole, pa je jedan navijač napisao: "Takođe bi trebalo da udari lopticu 20 puta ukoliko hoće da servira kao Novak." Pogledajte servis, pa recite da li liči na Novakov: 

Navijače je kopkalo da li vide ono što misle da vide, pa su pitali i vještačku inteligentciju da im pojasni. Evo šta je rekao tviterov servis grok: "Alkarazov servis jako liči na Đokovićev: lopta kreće visoko, blizu grla kako bi sve teklo glatko, zglob ide duboko, ranije se pomjera lakat, kraći je let lopte zbog balansa i fluidnosti. Ovo dodaje na konstantjosti, kao Novakov precizan pokret bez mnogo grešaka, ali Alkaraz unosi mnogo više sirove snage", naveo je grok.

Šta za to vrijeme radi Novak? 

Najbolji teniser ikada je takođe imao svoj trening, u jednom od poslednjih termina. Oko pet časova izjutra po srpskom vremenu je treniraao sa Jiržijem Lehečkom i tako prvi put ove sezone izašao na teren. Trening je pratilo nekoliko hiljada ljudi.

Šta čeka Alkaraza?

Mladi 22-godišnji Španac je prvi reket svijeta i želi da popravi rezultate na grend slemu na kome je do sada imao najmanje uspjeha. Dok je sva tri ostala grend slema osvajao po dva puta u Melburnu nikada nije prešao prepeku četvrtfinala. Pretprošle godine ga je u četvrfinalu dobio Zverev, prošle Novak.

Tagovi

Australijan open Tenis Karlos Alkaraz Novak Đoković

