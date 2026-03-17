Jezive slike Poljuda: Ponos Jugoslavije se raspada, Hajduk se oglasio dramatičnim saopštenjem

Jezive slike Poljuda: Ponos Jugoslavije se raspada, Hajduk se oglasio dramatičnim saopštenjem

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Nekada najljepši stadion Jugoslavije se raspada i u ruinama je, a Hajduk je morao hitno da se oglasi. Da li će se zaista na kraju "Poljud" srušiti?

Stadion Poljud u lošem stanju Izvor: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Slušali smo ovih dana mnogo priče o tome da slijedi rušenje stadiona "Poljud" u Splitu, a sada se ponovo Hajduk oglasio zbog očajnog stanja u kome su neki dijelovi stadiona.

Stadion koji je kada je napravljen bio jedan od najljepših i najmodernijih u Evropi sada ima mnogo problema, a na službenim stranicama Hajduk je javno upoznao navijače sa dijelovima koji bukvalno otpadaju sa krova. Pogledajte kako to izgleda:

"Iz poljudske ljepotice poispadale vide. Svakog drugog vikenda desetine hiljada navijača koji dolaze na stadion najbolji su svjedoci trenutnog stanja i uslova na stadionu Poljud. Osim vremenskih (ne)prilika koje često i bitno utiču na njihov komfor, sam stadion ne zadovoljava, niti u ovom obliku može, zadovoljiti potrebe današnjih gledalaca i navijača te osigurati sadržaje koji su na fudbalskim stadionima širom Evrope standard, a ne pitanje luksuza.

Upravo Hajduk i njegovi navijači pokrenuli su inicijativu da se stadion zaštiti kao kulturno dobro s ciljem da mu se na taj način osigura briga i pažnja koju zaslužuje. Taj status Poljud je 2015. godine i dobio, a sve drugo je, do dana današnjeg, izostalo.

Skoro pola vijeka Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige te prebacivanja loptice odgovornosti, a vrijeme je iscurilo! Sada je trenutak u kom Hajduk i njegovi navijači imaju priliku da dobiju novi fudbalski stadion i stav Hajduka je po tom pitanju jasan - novi moderni fudbalski stadion nema alternativu i zato pozivamo odgovorne da što prije krenu s realizacijom projekta koji je najbrži i ekonomski najprihvatljiviji", objavio je Hajduk.

Šta se dešava sa Poljudom?

Prema navodima iz Hrvatske "Poljud" nije moguće rekonstruisati. Profesor emeritus Ante Mihanović sa Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije je istakao da je iz brojnih razloga to nemoguće.

Poljud je je građen od 1977. do 1979. godine, djelo je Borisa Magaša i Boženka Jelića i pravljen je za Mediteranske igre. Prvi meč odigrala je Jugoslavija sa Francuskom na tim igrama, a od tada je dom Hajduka iz Splita.

