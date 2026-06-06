Komemoracija Edinu Avdiću: Dirljiv oproštaj Dejana Bodiroge, velikani se poklonili legendarnom komentatoru

Komemoracija Edinu Avdiću u Beogadu okupila velikih broj košarkaških legendi i novinara koji su izrazili saučešće njegovoj porodici. Emotivni govori Dejana Bodiroge i Miloša Jovanovića.

Izvor: MN PRESS

U Beogradu je ove subote održana komenoracija u znak sjećanja na pokojnog sportskog novinara i jednog od najboljih komentatora u Srbiji i regionu, Edina Avdića.

Od bosanskohercegovačke legende oprostili su se članovi porodice, sin Isak, supruga Anja i majka Hidajeta, brojni košarkaški asovi, treneri, funkcioneri, kolege i poštovaoci.

Komemoraciji su prisustvovali brojni velikani košarke, poznati igrači, treneri i funkcioneri: Dejan Bodiroga, Dejan Radonjić, Aleksandar Trifunović, Nikola Vučević, Mirko Pavlović, Saša Pavlović, Srećko Jarić, Marin Sedlaček, Dušan Kecman, Luka Pavićević, Vladimir Jovanović, Goran Ćakić sa sinom Dejana Milojevića.

Legenda srpske i svjetske košarke Dejan Bodiroga, održao je govor i oprostio se od Avdića kao od bliskog prijatelja.

"Svi smo ga osjećali bližnjim članom košarkaske porodice. Bio je jedinstven, u svim prenosima i kolumnama unosio je cijelog sebe. Legendarni prenosi obilježili su mu karijeru i prepoznatljiv sitl unosio je u svaki prenos. Košarka je izgubila mnogo - regionalna, evropska, svjetska. Ušao si u domove mnogih znanjem, šarmom. Najdublje moguće dopro si u srca navijača širom regiona i Evrope i postavio visoke standarde".

"Uvijek si osjećao ljubav i pratio si sve u košarci, bukvalno sve - od regionalne, evropske, koledž košarke, do NBA lige. Bio si više od novinara, profesionalac bez premca koji se svakodnevno usavršavao kroz razgovore sa trenerima, igračima i sticao nova saznanja. Bio si jedan od stubova svoje profesije i izdvajala te je emocija. Ta emocija bila je uvijek iskrena, bez glume, tanana za ovo pregrubo vrijeme.

"Gdje god bi se pojavio, unosio si radost. Širok osmijeh i toplina je izvirala iz tebe. Dragi prijatelju, proveli smo mnogo dana i noći zajedno, pričajući o prijateljstvu i životu. Ostaju tvoj osmijeh i glas duboko urezani u našim srcima. Nedostajaće nam tvoj šarm, kao i toplina i emocija koju si prenosio. Porodici saučešče, počivaj u miru dragi prijatelju", kazao je Bodiroga.

"Ne odustajte od košarke, Edin to ne bi htio"

Miloš Jovanović, sa kojim je kao koautor radio podkaste "Šesta lična" i "Udvajanje", govorio je o Edinovom karakterističnom glasu i stilu prenošenja.

"Bio je Fredi Merkuri komentatorskog posla. Uvijek bi se jedan glas izdvojio u hiljadu prenosa i ne biste mogli da ga pomiješate ni da jednim drugim. Govorio je da se ljubav i kašalj teško sakriju, pa tako ni hemiju dvoje ljudi u studiju ne možete prevariti. Sa njim je bilo najlakše. Ako mi se ikada za bilo šta budu pisale zasluge, to je da sam odškrinuo vrata da ljudi vide njegovu širinu", kazao je Miloš.

"Ljude nije samo zanimao novi igrač Zvezde, ni pojačanje Partizana, već kakav je Edin sa 'janjetinom', šta misli o Nuteli, Bajagi i instruktorima... ostavio nam je puno toga što će moći da se vidi dok internet postoji".

"Košarka mu je dala sve i dao je sve njoj, zahvaljujući njoj je došao u Beograd, zasnovao porodicu i postao to što jeste. U posljednjih para dan poslije tragičnog događaja bio sam na 'prvoj liniji' komentara koje su ljudi slali, to su hiljade komentara koji dolaze i danas i zajednička im je stvar da ljudi govore i pišu, bez obzira na godine, da osjećaju kao da im je umro neko iz kuće. I to ne kaže petoro ljudi ili 100, već svi, pa znaš da je jednostavno takav utisak ostavljao na sve".

"Ljudi pišu da će im biti teško da prate košarku i sport. Ne volim da se oglašavam u ime onog koga nema i u ime onih koji nisu sa nama, ali ovog puta ću to uraditi. Edin bi vam rekao da ne radite to. Sve je dao košarci i sijao je ljubav prema njoj. Mnogima su uz Edinov glas urezane prve uspomene o košarci i mnogi to ubuduće neće osjetiti", rekao je Jovanović i završio stihom pjesme Zabranjenog pušenja "Nedjelja kad je otiš'o Hase".

"Iako ga više nema, imamo mi još mnogo važnih utakmica. Slava mu".

Marina Milovanović i Nemanja Matejić, Edinovi prijatelji od prvih dana u Beogradu 2009, emotivno su se oprostili od njega. Marina je ostavila po strani njegovo enciklopedijsko košarkaško znanje i izdvojila njegovu emociju, srčanost i ljubav prema košarci, koju je znao da prenosi. "Takav si bio i sa ljudima, čovjek otvorenog srca i nikad ravnodušan. Uvijek spreman da kažeš ono što misliš, bez obzira na cijenu", kazala je Milovanović.

Edin Avdić biće sahranjen u ponedjeljak u rodnom Sarajevu, na groblju Bare.

(MONDO)