Poznato mjesto i vrijeme sahrane Edina Avdića

Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O chat

Legendarni košarkaški komentator i novinar Edin Avdić biće sahranjen u Sarajevu u ponedjeljak 8. juna na groblju Bare sa početkom od 14.30 časova. Prije toga će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu sa početkom od 11.00 časova.

Ulaz za sve zainteresovane biće omogućen od 10.00 časova do 10.45 časova. Sportisti, robina, prijatelji i svi oni koji su poštovali Edina Avdića u Srbiji, moći će da prisustvuju komemoraciji u subotu 6. juna od 13 časova a u hotelu "Crowne Plaza".

Edin je ostavio nemjerljiv trag u regionalnom i evropskom novinarstvu, te se od njega danima opraštaju ljubitelji košarke, poznati sportisti i cjelokupna sportka javnost.

Avdić je bio jedan od najautentičnijih komentatora na našim prostorima, prava košarkaška enciklopedija kako je i nosila ime njegova stranica, a iza njega ostaje pregršt ekskuzivnih intervjua i anegdota po kojima ćemo ga pamtiti.

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(MONDO)