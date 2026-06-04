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KK Bosna se oprostila od svog nekadašnjeg košarkaša: Neka ti je laka zemlja, Edine

KK Bosna se oprostila od svog nekadašnjeg košarkaša: Neka ti je laka zemlja, Edine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Poznati komentator Edin Avdić svojevremeno je tokom igračke karijere nosio dres sarajevskih "studenata".

KK Bosna se oprostila od Edina Avdića Izvor: MONDO

Edin Avdić tokom igračkih dana bio je član Bosne, a nakon njegove smrti klub iz Sarajeva oglasio se saopštenjem.

Dan kasnije, stigla je još jedna objava posvećena preminulom Avdiću. Fotografijom Damira Vukotića, "studenti" su se prisjetili vremena kada je Edin nosio dres Bosne sa brojem 7.

"Dok nevjerica i tuga ne prolaze, vjerujemo da si pronašao svoj vječni mir pod obručima tamo gore. Neka ti je laka zemlja, Edine. #7, KK Bosna, 1996", stoji u saopštenju Bosne.

Podsjetimo, Edin Avdić, jedan od najpoznatijih košarkaških komentatora u regionu, preminuo je u srijedu u 47. godini.

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Tagovi

Edin Avdić KK Bosna

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