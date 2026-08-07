Dino Rađa: "Znate šta, zaboli me više ona stvar i za četnike i za ustaše"

Legendarni košarkaš Dino Rađa u intervjuu ističe važnost pomirenja i odbacuje mržnju nastalu zbog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prošlo je više od tri decenije od sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, međutim obično se tokom ljeta rane ponovo otvore. Mnogi ne paze šta pričaju, kako se odnose prema žrtvama, tako da to stvara nove podjele iznova i iznova. Obično su sportisti ti koji su pokušavali da "stvore mostove" ponovo između naroda (naravno, ne svi), a jedan od onih koji sada to pokušavaju da isprave je i legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa.

On je poznat da uvijek govori bez dlake na jeziku, tako da mu nikada nije problem da govori ni o bivšoj državi koja se "raspala" i rasparčala prije više od tri decenije, ali zbog ratova i dalje nema mira na ovim prostorima i to ga posebno boli.

"Zabole me više ku**c za rat. Za četnike i ustaše, za antivaksere i sve ljude ograničene pameti koji nam ne dopuštaju da živimo normalno", rekao je Rađa u intervjuu za "Nedeljnik" iz 2022. godine u kome je savršeno opisao šta se dešavalo na ovim prostorima.

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"Zabole me ko je prvi počeo, ko je više pogriješio. Odbijam da učestvujem u tim pričama, koje su samo hrana za idiote koji nemaju druge sreće nego da se mrze. Da mi je da vidim da puste ljude da normalno žive. Sjećam se kao da je bilo juče, sedamdesetih godina je malo dražih gostiju bilo od Nijemaca. Ej, Nijemci sa kojima smo ratovali 25 godina ranije, bili su nam dragi gosti, a danas, 30 godina od rata ljudi i dalje hrane svoje duše tim pričama".

"Živimo kao psi, to me ubija"

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"Biramo da živimo kao psi, a ne kao ljudi. I to me ubija. Zato neću više da govorim o tome", jasno je poručio Rađa koji je zagovarao pomirenje na prostorima bivše Jugoslavije i inače ima odličan odnos sa velikim brojem srpskih sportista.

Tako je Rađa bio dio reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1988. godine u Seulu, dok je igrao i za Hrvatsku kada su 1995. godine u Atini sišli sa podijuma. Danas žali za tim i iz ove perspektive to ne bi ponovio, a žao mu je što nema više zajedničke reprezentacije, što su mu i te kako znali da zamjere u Hrvatskoj.

Rađa je u dobrim odnosima sa Ex-Yu košarkašima, a čak je bio i na oproštaju Saše Đorđevića 2005. godine u Beogradu.

"Uvjeren sam, da se Jugoslavija nije raspala, da bi bila vječni prvak Evrope. Znači od 1989. do 2225. godine nam ne bi niko prismrdio. Utakmica sa drim-timom iz 1992, hm, mislim da bismo to izgubili. Mi smo u toj utakmici bili tanki za još pet-šest igrača koji bi se mogli isprsiti i suprotstaviti, ali mislim da ni svi zajedno kao Jugoslavija ne bismo dobili taj tim", rekao je Rađa i za kraj zaključio:

"A sve ostale američke timove poslije, mislim da bi bilo na jednu loptu i da bi često odlazila na našu stranu".

Zašto je Rađa bio u Kninu s Tuđmanom?

Stojko Vranković, Franjo Tuđman i Dino Rađa na Kninskoj tvrđavi 1995. godine.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Dino Rađa ušao je u Knin samo dan nakon pada tog grada 1995. godine u akciji hrvatskih snaga "Oluja". Učinio je to na poziv predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, što je slika koja ga je dugo pratila.

"Dobio sam poziv - 'Nacrtaj se na aerodromu, ne govori nikome ništa'. Bio sam na vikendici kod svojih kraj Rogoznice. Tokom rata sam bio u Splitu, ali vjerovatno sam trenirao, spremao se da se vratim nazad u Boston i bio sam kod svojih na ručku. Onda je došao poziv 'Dođi tamo, ne govori' i to je to", rekao je Rađa u jednom intervjuu za "Večernji list".

Izvor: Goran Mehkek / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

S njim je tamo bio i Stojko Vranković, ali ne i Toni Kukoč zbog čega je nastala fama u Hrvatskoj: "To su gluposti koje se provlače već ne znam koliko. Stvari su vrlo jednostavne. Toni je bio sa mnom u Ražnju, kad su me zvali da budem u pet popodne na aerodromu i nisam smio nikome ništa da kažem, ni majci. A drugo, ko sam ja da pozovem bilo koga u avion predsjednika države? Prvo mi je rečeno 'Tišina', a kao drugo - ko sam ja da se miješam u protokol vlasti države? Išli smo helikopterom iz Splita, oni su došli avionom iz Zagreba. Gde je zapelo? 'Beyond me' ('Iznad mene', na engleskom). Bila je to kratka operacija".

On je otkrio da je Tuđman još 1992. obećao košarkašima, pred Olimpijske igre u Barseloni, da će ih voditi na jagnjetinu u Knin. "Ma, to je bilo prije... On je nas primao prije svakog Evropskog ili Svjetskog prvenstva. Tako nas je i tu primio, krenula je priča 'Obećajte medalju'. Onda mu je neko obećao 'OK, a ti nama obećaj jagnjetinu...'". "Jagnjetinu u Kninu?", bio je upitan Rađa. "Da", rekao je slavni košarkaš.

Ko je Dino Rađa?

Član Kuće slavnih u Springfildu - i to s razlogom. Rađa je rođen 24. aprila 1967. godine u Splitu i u čuvenoj Jugoplastici je počeo da igra košarku, kod Moke Slavnića, zajedno u timu sa Tonijem Kukočem. Bio je trostruki jugoslovenski šampion i osvajač dvije Evrolige sa Splićanima prije nego što je otišao u Virtus iz Rima, a onda konačno i u NBA ligu 1993. godine u redove Bostona. Igrao je tamo četiri sezone, pa nosio dresove Panatinaikosa, Zadra, Olimpijakosa, Cibone i Splita.

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Za četiri sezone u NBA ligi Dino Rađa je imao prosjek od 16,7 poena i 8,4 skokova po meču, uz 1,6 asistencija.

Kako kažu treneri - bio je vrhunski centar prefinjene tehnike, a okitio se i brojnim medaljama s reprezentacijom. Ima srebro sa Olimpijskih igara sa Jugoslavijom 1988. godine, odnosno sa Hrvatskom iz 1992. u Barseloni, dok su tu i dva zlata sa Eurobasketa (s Jugoslavijom) i tri bronze (jedna s Jugoslavijom i dve sa Hrvatskom), odnosno bronza sa Svjetskog prvenstva (s Hrvatskom).

Poslije završetka igračke karijere radio je i u Košarkaškom savezu Hrvatske, ali bez većih uspjeha i rezultata.

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(MONDO)