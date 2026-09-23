"Povratak Duće Tadića promijenio je sve": Ni Veljko Paunović nije očekivao takav efekat na tim Srbije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović i kapiten nacionalnog tima Dušan Tadić obratili su se javnosti pred meč protiv Grčke.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović i kapiten Dušan Tadić najavili su meč protiv Grčke, na početku takmičenja u novom izdanju A divizije Lige nacija. Paunović je u prethodnom periodu radio na Tadićevom povratku u nacionalni tim, a sada će imati priliku da sarađuju i kreiraju uspjehe reprezentacije.

"Nemam puno zasluga za Tadićev povratak. To je bilo duboko u njemu. Kada sam ja bio igrač, kada nisam zatvorio krug, stalno mi se vraćalo, želio sam da upotpunim to. Ja sam želio razgovor sa njim, on je bio otvoren i drago mi je što je ovdje. Ne možemo da garantujemo ništa osim da ćemo dati sve od sebe. Mogu da kažem da je od prvog minuta kada je Duća došao, atmosfera potpuno drugačija. Njegova smirenost, njegov veseo karakter, a da ne govorim o kvalitetima i iskustvima. Odmah je uticao na grupu igrača, ali i na sve nas oko ekipe", rekao je srpski selektor.

Dušan Tadić je istakao da mu je drago što je ponovo tu i da se osjeća kao da se vratio sa godišnjeg odmora, da nigdje nije odlazio i da su sva lica koja je zatekao poznata, dok je selektor primijetio da je iskusni fudbaler svojim vedrim duhom popravio atmosferu u nacionalnom timu.

"Složio bih se i ne bih složio. Veljko je mnogo uticao na mene da se vratim. Nije se zatvorio krug, kroz razgovore sam vidio koliko je posvećen. Žao mi je što nismo ranije sarađivali. Sad možemo, konačno. Naravno, razgovori su tekli jako dobro. Prepoznali smo da bismo mogli da uradimo lijepe stvari za Srbiju. Jedva čekam da napravimo nešto, da se stvori hemija, dobra atmosfera između svih nas i navijača, javnosti. Da budemo veseli, nasmijani, ali i oštri, da kažemo šta imamo i idemo dalje", rekao je kapiten Tadić.

O prvom protivniku, Paunović je pohvalno govorio...

"Podatak da je Grčka 12. po tržišnoj vrijednosti, a mi smo valjda 29. na listi. Sama infrastruktura, takmičenje, publika, gledanost... Uradili su izuzetno dobar posao. Mi treba tome da težimo, mislim da radimo na tome. Vidjeli smo koliko njihovih mladih igrača igraju po evropskim klubovima, u Top5 ligama. Imaju talenat, razvili su sistem u svojim selekcijama. Sve je proces. To je kompleksnije. Kada sam ja otišao u Španiju '95... Posljednja mi je bila na Marakani protiv Rusa, 4:3 i olimpijska. Hoću da kažem, kada sam otišao u Španiju nisu bili prvaci. Od dva stranca do šest, pa puštali do tri, tražili su svoj model. To je period od 15 godina, do 2010. godine. Uvijek su imali potenciju, a onda su postali zemlja za ugled ka kojoj svi gledamo. Sada su u svjetskom vrhu. U odnosu na njihove mogućnosti i resurse", rekao je Paunović.

Navijači fudbalske reprezentacije Srbije nadaju se da će tako biti i na terenu, pošto Dušan Tadić treba da nastavi tamo gdje je stao prije gotovo tri godine, kada je bio lider nacionalnog tima.

Vidi opis "Povratak Duće Tadića promijenio je sve": Ni Veljko Paunović nije očekivao takav efekat na tim Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Zbog četiri meča u kratkom roku, dva na kraju septembra i dva na početku oktobra, selektor Srbije Veljko Paunović je pozvao veliki broj igrača u nacionalni tim. Nažalost, bilo je i onih koji nisu mogli da se odazovu. Povrijeđeni su Nikola Milenković i Aleksandar Mitrović, veliki je znak pitanja pored Predraga Rajkovića, a fale i još neka imena sa ranijih spiskova. Na kraju je otpao i Dušan Vlahović, koji je lakše povrijeđen.

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Nemanja Gudelj (Hetafe), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Stefan Bukinac (Jang bojs), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

Sredina terena: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

Napad: Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Raspored utakmica

Tokom grupne faze u Ligi nacija, reprezentacija Srbije će odigrati šest izuzetno teških mečeva. Ovo je raspored srpskog nacionalnog tima:

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

(MONDO)