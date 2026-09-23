"Hajde da se ne lažemo, u Arabiji igram zbog novca": Tijani Rajnders pred Srbiju otvorio dušu

Tijani Rajnders otvoreno govorio o svom prelasku iz Mančester sitija u Saudijsku Arabiju, ističući novac kao jedini motiv za odlazak u arapski fudbal.

Izvor: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Doskorašnji vezista Mančester sitija Tijani Rajnders (28) prešao je ovog ljeta u Al-Kadisiju u Saudijsku Arabiju za ogroman novac - za platu od 18 miliona evra. I kaže da ne bi trebalo bilo koga da laže da novac nije glavni i jedini razlog zašto je otišao u Aziju u najboljim godinama.

"Možete uvijek da glumite moralistu, ali mislim da bi svako na to rekao 'da'. Poslije karijere više ne želim da radim. Nisam morao ni poslije Sitija, ali sada mogu da obezbijedim dobar život i generacijama poslije mene. Ako zahvaljujući ovoj odluci i moji unuci mogu dobro da žive, zašto to ne bih uradio?", rekao je Rajnders, a prenio holandski sajt "nos.nl".

Rajnders će u Saudijskoj Arabiji za četiri sezone zaraditi oko 100 miliona evra. Holandski vezista i bivši igrač AZ Alkmara, Milana i Mančester sitija ponovio je uz sve navedeno ono što tvrde i svi koji igraju u tom dijelu svijeta - da je liga veoma konkurentna.

"Saudijska liga bolja od holandske"

"Nije da tamo mogu da igram svaki meč sa 65 odsto mogućnosti. Čak bih rekao da je saudijska liga, sa svim tim velikim imenima, kvalitetnija od holandske Eredivizije. Ako ljudi žele da donesu sud o fudbalu tamo, prvo bi trebalo da ga pogledaju“

Trener u Saudijskoj Arabiji mu je Brendan Rodžers, stručnjak iz Sjeverne Irske.

"Mislim da mnogi ljudi imaju osjećaj da je karijera vrhunskog fudbalera završena kada napraviš ovakav korak. I ja sam u početku imao takav osjećaj. Ipak, trener mi je rekao da ovdje bez problema mogu da igram tri ili četiri godine i da uživam, a da se potom vratim u Evropu. Danas imamo dovoljno primjera za to. To je i moj cilj", kazao je Rajnders.

Rajnders igra u Hobar­u, gradu na obali Persijskog zaliva sa više od 400.000 stanovnika, u blizini velikog lučkog grada Damama. Uprkos tome što je otišao daleko od najboljeg fudbala, selektor Ćavi ga je ipak pozvao u reprezentaciju Holandije i nastaviće to da čini, što je i naglasio.

Ove jeseni Rajnders će igrati za Holandiju protiv Srbije 27. septembra na "Marakani" i 4. oktobra u Ajndhovenu na "Filips stadionu".