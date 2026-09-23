"Postoje ljudi koji žele da me ubiju": Kristijano Ronaldo neće u penziju, hoće da osvoji Ligu nacija

Portugalac Kristijano Ronaldo motivisan je za nove izazove sa reprezentacijom, uprkos kritikama javnosti i navijača.

Izvor: EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Selektor Portugala Žorž Žesus pozvao je rekordera i najboljeg strijelca reprezentacije, Kristijana Ronalda za mečeve u Ligi nacija. Jedan od najboljih u istoriji fudbala još uvijek nije spreman da okonča karijeru, što je jasno rekao na konferenciji za medije. Svjestan je da ga dio navijača ne želi u reprezentaciji, ali isto tako ispred sebe ima veliki cilj - želi da postigne jubilarni 1.000. gol u nacionalnom dresu i osvoji Ligu nacija.

Žesus je na klupi Portugala zamijenio Roberta Martineza koji je otišao nakon Svjetskog prvenstva, a često je bio kritikovan upravo zbog manjka autoriteta u odnosu na Ronalda.

"Mislim da nikada ranije nisam govorio pred ovolikim brojem ljudi. Moj cilj je dvostruk: da postignem svoj hiljaditi gol i da osvojim Ligu nacija", počeo je as Al Nasra i nastavio:

"Ovo je nova era i moramo čestitati treneru Robertu Martinezu na obavljenom poslu – posebno imajući u vidu da dolazi iz druge zemlje – uprkos svim kritikama upućenim njemu. Sada imamo trenera Žorža Žezusa, koga svi poznaju, i siguran sam da će sve ići dobro."

"Ima ljudi koji žele da me ubiju"

Portugalac je upitan o kritikama na njegov račun, a on je istakao da i dalje osjeća podršku velikog broja navijača i da ga to motiviše da nastavi da igra fudbal.

"Ne mogu da budem potpuno iskren. Moram da budem diplomatičan. Uvijek sam govorio da sam svuda toplo dočekan, ali ove godine sam tu naklonost najviše osjetio. Ima ljudi koji žele da me ubiju, ali samo sačmaricom", kaže Ronaldo i nastavlja:

"Bavim se fudbalom dugi niz godina i gotovo svuda sam dobro prihvaćen. Pojedini mediji pokušavaju da me napadnu i ukaljaju mi ugled, ali nemaju šanse, osim ako ne upotrebe pušku. A čak i tada, izbjegao bih metak. Ali, navikao sam na to. Na stadionu ’Dragao’ sam to razumio zbog rivalstva... Što se tiče stadiona ’Luž’, situacija je drugačija, jer izgleda da tamo ne možemo da igramo – bar sam tako pročitao... Ali činjenica da me šest ljudi ne voli - to je nešto što me ne uznemirava."

Da li je razmišljao o kraju karijere i šta je to što ga i dalje motiviše da igra na reprezentativnom i klupskom nivou.

"Ne znam, volio bih da znam odgovor, ali ga ne znam. Naučio sam da živim u trenutku kada sam ušao u četvrtu deceniju života, tako da ne znam, ali vrlo je vjerovatno da će ovo biti moja poslednja godina. Reći ću vam kada budem odigrao svoju poslednju utakmicu".

Kaže da ga san o 1.000 golova ne opterećuje, ali ne krije da bi želio da ispiše nove stranice istorije. "Znam da ću to postići, ali to nije opsesija. Sve se svodi na uživanje, mada, da, zaista želim da oborim taj rekord."

Vidi opis "Postoje ljudi koji žele da me ubiju": Kristijano Ronaldo neće u penziju, hoće da osvoji Ligu nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Još jednom se osvrnuo na smjenu selektora. "Bio je to savršen izbor. On donosi drugačiju atmosferu, nove ideje i drugačiji način komunikacije. A kao što je i trener rekao, mnogi su već sarađivali s njim, što olakšava stvari. Sutra nas čeka teška utakmica. Trener će ovde ostati dugi niz godina i verujem da je bio idealan izbor."

Da li je zaista razmišljao o povlačenju iz reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva? "Da, uvijek razmišljam o svojim odlukama. Razmišljam o svemu. Kao što vidite, odlučio sam da nastavim. Razgovarao sam sa predsjednikom i trenerom i oni računaju na mene. Vjerujem da mogu i dalje da pomažem reprezentaciji, ne samo postizanjem golova, već i zato što je ovo nova generacija. Ipak, najvažnije je da ostanem na terenu i nastavim da postižem golove", zaključio je.

Portugal otvara Ligu nacija protiv Velsa na domaćem terenu, a do kraja ovog "prozora" čekaju ih još dueli sa Norveškom i Danskom.