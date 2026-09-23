"Nikad nisam dostigao vrhunac karijere": Lonzo Bol najavio penziju sa 28 godina, pa se predomislio

Lonzo Bol viđen je kao jedan od velikih talenata u NBA ligi, ali zbog povreda je veliko pitanje da li neki NBA tim želi da rizikuje...

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Lonzo Bol je odlučio da stavi tačku na košarkašku karijeru u 28. godini. Jednostavno - tijelo više ne može da izdrži. Imao je dosta problema sa povredama kroz cijelu karijeru, dok su najnoviji problemi sa lijevim koljenom bili previše. Ne može da izdrži i odlučio je da stavi tačku. Bar je tako delovalo poslije njegovih izjava u jednom podkastu, pošto je poslije toga demantovao to...

"Nije bilo teško kao što ljudi misle, zato što osjećam da nisam promijenio igru kako sam htio. Zahvalan sam što sam ušao u ligu i igrao, gledam na tako. Kao čaša do pola puna, ne prazna. Pomaže mi što sam potpisao ugovor na 82 miliona dolara prije nego što se desilo", rekao je Lonzo koji je u karijeri zaradio 123 miliona dolara.

Problemi sa povredama počeli su u sezoni 2021/21 kada je u januaru doživeo povredu levog kolena i morao je na operaciju. Onda je u martu 2023. godine morao i na transplantaciju hrskavice. Poslednji zvaničan meč odigrao je 1. februara u dresu Klivlenda.

"Oduzima ti radost. Tvoja igra se mijenja. Vidiš gdje je trebalo da budeš, fizički ne možeš da dođeš do toga. Moraš da se pomiriš sa sobom, to sam uradio. Iskreno, mislim da nikada nisam dostigao svoj zenit. To je užasno, ali ima mnogo ljudi koji nemaju da jedu uveče. Ja sam uspio da obučem dres, da igram, da uradim ono o čemu sam maštao kao klinac, tako gledam na svijet", ispričao je Bol.

Demantovao odlazak u penziju

Lonzo Ball confirms he’s officially done with basketball while reflecting on his NBA career and everything he went through with injuries



“I don’t think I ever got to my peak, and damn, that sh*t sucks, but at the same time there’s people that don’t have meals at night to…pic.twitter.com/pU9JbdzXpT — keeno (@ayekeeno)September 23, 2026

Uprkos svemu što je rekao u podkastu i što je praktično najavio odlazak u penziju, kasnije se oglasio na Tviteru i demantovao da ide u penziju. I da čeka poziv od nekog drugog NBA tima. Sve to u kratkom vremenskom razmaku.

Bol je odabran kao drugi pik na draftu 2017. godine od strane Lejkersa, tu je proveo samo dvije sezone, pa je trejdovan u Pelikanse. Onda je igrao za Čikago četiri sezone, pa je poslat u Klivlend koji mu je bio ujedno i poslednji klub. Šta se tačno desilo i da li se predomislio o odlasku u penziju ili je shvatio da je rekao pogrešne stvari, nije poznato.

I retired? News to me lol cuz I’m still waiting for a call… NBA season long ‍♂️ — Lonzo Ball (@ZO2_)September 23, 2026

Lonzo tvrdi da nije u penziji. Bar ne za sada... Mada, sa stanjem tijela, koljena i svega, biće interesantno vidjeti da li će iko željeti da ga uzme.