Da li je ovo najbolja odbrana u istoriji rukometa? Kontru protivnika odbranio leđima!

Golman u njemačkoj trećoj ligi imao odbranu koja se s pravom može nazvati jednom od najboljih u istoriji rukometa. Pogledajte!

Izvor: Instagram/sporteuropetv_handball/screenshot

Sjajan potez na rukometnom terenu ne viđamo samo na najvećim reprezentativnim ili klupskim takmičenja, već ponekad oni dolaze iz daleko nižeg nivoa.

Upravo jedan takav zabilježen je prošle sezone u Trećoj ligi Njemačke – Sjeverozapad na duelu TSV Andertena i Bilefelda.

Duel dvije ekipe završen je remije 28:28 poslije prave drame i gola u posljednjoj sekundi, ali ono najspektakularnije desilo se otprilike 15 minuta prije završetka. Bilefeld je pri rezultatu 22:22 nakon odbrane svog golmana trčao kontru i činilo se da je sve jasno, a onda je na scenu stupio Lase Andresen.

Golman domaćih upisao je odbranu koja se slobodno može nazvati jednom od najboljih u istoriji rukometa. Vraćao se Andresen na teren nakon igre “sedam na šest”, djelovalo je to prekasno jer je protivnički igrač već bio u punom naletu i uskočio u šest metara, ali je golman Andersena to odbranio okrenut leđima! Pogledajte ovu spektakularnu odbranu.

Nakon meča Andresen je opisao šta mu je prolazilo kroz glavu u ovoj situaciji.

“Dok sam trčao tamo, već sam razmišljao ‘Čovječe, opet primamo gol’, jer sam bio prilično siguran da tu ne mogu mnogo šta da uradim. Ali prosto sam probao bilo šta, postavio se nekako, skočio visoko, malo se pomolio... i na kraju je upalilo”.

Priznao je da u prvi mah nije ni shvatio da mu je uspjelo.

“U prvi mah nisam ni znao gdje je lopta uopšte odletjela. Plašio sam se da i dalje ide u mrežu. Bio je to baš čudan osjećaj kada moraš ponovo da se okreneš, što inače nije slučaj u takvim situacijama. A onda su svi počeli da slave, hala je postala zaista glasna... prilično moćan osjećaj”, rekao je Andersen i dodao da mu dok god zaustavlja lopte nije važno kako će to učiniti.

Na pitanje gdje se ovo uči golman njemačkog trećeligaša je odgovorio: “Mislim da se ovo ne uči! Mislim da je tu trebalo i dosta sreće. Ovo se desilo jednom, vjerovatno sam potrošio svu sreću za čitavu sezonu. Vidjećemo...” .