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"Sram vas bilo, radujete se našoj patnji": Supruga fudbalera poludjela kada je vidjela komentare

"Sram vas bilo, radujete se našoj patnji": Supruga fudbalera poludjela kada je vidjela komentare

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Vanesa Draguš je supruga rumunskog fudbalera Denisa i oglasila se na društvenim mrežama kada je pročitala komentare na njegov račun

Supruga Denisa Draguša poludjela zbog komentara o povredi Izvor: Printcreen/Instagram/vanessadragus/Cristian Stavri / Alamy / Profimedia

Denis Draguš (27) je napadač rumunske Steaue (sada FCSB) i trebalo je da igra za reprezentaciju Rumunije u Ligi nacija. Nažalost, povrijedio se pred taj meč i iz saveza su saopštili da neće moći da pomogne ekipi zbog povrede koljena.

Kada je to saopštenje zvanično objavljeno, pojedinci su počeli da pišu zlonamjerne komentare. Neki su prelazili sve mjere i granice, pa je zbog toga odreagovala i njegova supruga Vanesa Draguš.

"Obećala sam sebi da više neću da čitam komentare, ali jednostavno ne mogu da izdržim. Biti čovjek pred Bogom je velika i važna stvar. Treba da vas bude sramota. Sram vas bilo! Prvenstveno treba da budemo ljudi, ponosni što smo Rumuni. Sram vas bilo, radujete se patnji jednog čovjeka. Plakala sam zbog ove povrede, ali me još više boli kad vidim reakciju. Naši ljudi, Rumuni, raduju se patnji čovjeka kome je životna želja da igra za reprezentaciju", napisala je Vanesa.

Draguš se povrijedio na meču protiv Krajove u domaćem šampionatu, priključio se reprezentaciji, ali su ljekarski pregledi ustanovili da ne može da igra. Prije Steaue je igrao za Standard iz Liježa, Krotone, Đenovu, Gazijantep, Trabzon...

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