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Zvezda prodala biser Juventusu: Mateja uzeo crno-bijeli dres i poslao poruku

Zvezda prodala biser Juventusu: Mateja uzeo crno-bijeli dres i poslao poruku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Mateja Lacmanović postao je novi igrač Juventusa i oglasio se iz Italije poslije milionskog transfera iz Crvene zvezde.

Mateja Lacmanović iz Zvezde otišao u Juventus Izvor: MN PRESS

Mateja Lacmanović (17) je novi fudbaler Juventusa. Doskorašnji igrač Crvene zvezde će karijeru nastaviti u Italiji i potpisao je ugovor do juna 2029. godine sa novim timom. Za njegov transfer će crveno-bijeli dobiti milion evra, a navodno su u ugovor stavljene i određene klauzule u vezi procenata od naredne prodaje.

Talentovani srpski štoper će tako prvo igrati za mladi tim Juventusa kod Simonea Padoina, bivšeg veziste crno-bijelih iz Torina. Očekuje se da će tu provesti najmanje godinu dana kako bi se adaptirao na sve i da će u zavisnosti od toga kako se pokaže da se pravi plan za nastavak karijere i naredne korake. Sada se oglasio i kao novi igrač "Stare dame" iz Torina.

"Novi dom, ista misija. Idemo Juve", napisao je Lacmanović na Instagramu.

Nije se Mateja dugo zadržao u omladinskoj selekciji crveno-bijelih, odigrao je svega tri utakmice na početku sezone prije odlaska u novi klub. Važi za jednog od najtalentovanijih u svojoj generaciji. Igra na poziciji lijevog štopera, uz izrazito dominantnu lijevu nogu. Igrao je i za kadetsku reprezentaciju Srbije.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Juventus fudbal

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