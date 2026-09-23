Mateja Lacmanović postao je novi igrač Juventusa i oglasio se iz Italije poslije milionskog transfera iz Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Mateja Lacmanović (17) je novi fudbaler Juventusa. Doskorašnji igrač Crvene zvezde će karijeru nastaviti u Italiji i potpisao je ugovor do juna 2029. godine sa novim timom. Za njegov transfer će crveno-bijeli dobiti milion evra, a navodno su u ugovor stavljene i određene klauzule u vezi procenata od naredne prodaje.

Talentovani srpski štoper će tako prvo igrati za mladi tim Juventusa kod Simonea Padoina, bivšeg veziste crno-bijelih iz Torina. Očekuje se da će tu provesti najmanje godinu dana kako bi se adaptirao na sve i da će u zavisnosti od toga kako se pokaže da se pravi plan za nastavak karijere i naredne korake. Sada se oglasio i kao novi igrač "Stare dame" iz Torina.

Vidi opis Zvezda prodala biser Juventusu: Mateja uzeo crno-bijeli dres i poslao poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Novi dom, ista misija. Idemo Juve", napisao je Lacmanović na Instagramu.

Nije se Mateja dugo zadržao u omladinskoj selekciji crveno-bijelih, odigrao je svega tri utakmice na početku sezone prije odlaska u novi klub. Važi za jednog od najtalentovanijih u svojoj generaciji. Igra na poziciji lijevog štopera, uz izrazito dominantnu lijevu nogu. Igrao je i za kadetsku reprezentaciju Srbije.