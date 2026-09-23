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FSBIH potvrdio: Odgođen Superkup BIH!

FSBIH potvrdio: Odgođen Superkup BIH!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Utakmica Superkupa BIH između Borca i Zrinjskog neće se igrati 3. oktobra.

Odgođen Superkup BIH Borac Zrinjski Izvor: FK Borac zvanični sajt

Superkup BIH ponovo je odgođen, potvrdio je Fudbalski savez BIH.

Duel Borca i Zrinjskog za trofej Superkupa BIH trebao je da bude odigran 3. Oktobra na Gradskom stadionu u Banjaluci, ali je Takmičarska komisija na sjednici 22. septembra donijela odluku o odgađanju.

“Odluka o novom terminu utakmice biće donesena naknadno, uz saglasnost nosioca televizijskih prava, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena, navedeno je na sajtu Fudbalskog saveza BIH.

Iako FSBIH u objavi nije naveo razlog, meč Superkupa je odgođen jer sedmorica igrača imaju obaveze sa svojim reprezentacija,a
U Borcu nastupaju trojica mladih reprezentativaca BiH (Mladen Jurkas, Matej Deket i Pavle Đajić), za selekciju Sjeverne Makedonije igra Sebastijan Erera, a Jurih Karolina za ekipu Kurasaa.

Kod Zrinjskog su u "zmajićima" dvojica igrača - Viktor Grbić i Antonio Ilić.

Podsjetimo, Superkup BiH prvobitno je trebao biti odigran 2. avgusta, ali je tada odložen zbog evropskih nastupa oba kluba.
Inače, trofej u Superkupu BiH brane "plemići", koji su prošle sezone savladali Sarajevo nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

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Tagovi

Superkup BiH FK Borac HŠK Zrinjski Fudbalski savez BiH

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