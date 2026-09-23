Siner sanja veliki rekord Novaka Đokovića: Može do istorije na Završnom turniru

Italijan Janik Siner ima šansu da se približi najboljem svih vremena po dostignućima u ATP finalu.

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Prvi teniser svijeta Janik Siner nije igrao još od finala Vimbldona gde je pobedio Aleksandra Zvereva, za drugu uzastopnu titulu na tom turniru. Povreda kolena ga je omela da nastavi nevjerovatni niz na mastersima, a potom je morao da preskoči i US Open. Iako je propustio šansu da ispiše istoriju, svakako će do kraja godine imati pre sobom nove velike ciljeve.

Italijan do kraja sezone brani četiri titule i moraće da se vrati u vrhunskoj formi ako želi da spriječi Zvereva da mu preotme prvu pozciju. Krenuće od Pekinga, gdje će imati žestoku konkurenciju i tada ćemo vidjeti pravo stanje stvari oko njegove povrede. Nakon toga braniće titule na turnirima u Beču i Parizu, pre nego što nastupi na Završnom mastersu.

U Torinu ima dvije uzastopne titule, a poslednji poraz u ATP finalu je doživio od Novaka Đokovića 2023. godine, čovjeka čiji će rekord pokušati da izjednači. Italijan bi mogao da postane četvrti igrač u istoriji muškog tenisa koji je osvojio Završni turnir treću sezonu zaredom.

Đoković neprikosnoven

Jedini igrači koji su osvojili tri titule na krajnjem događaju u sezoni su Ilie Nastase, Ivan Lendl i Đoković. S tim što je Srbin jedini igrač koji je osvojio ATP finale četiri sezone zaredom, što mu je pošlo za rukom od 2012. do 2015. godine. Umalo mu je izmakla peta uzastopna titula, kada ga je u finalu 2016. godine nadigrao Endi Marej.

Ono što je posebno impresivno kada je u pitanju Siner je činjenica da je dvije uzastopne titule u Torinu osvojio bez izgubljenog seta. U finalima je pobjeđivao Tejlora Frica 2024. godine i Karlosa Alkaraza 2025.