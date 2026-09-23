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Leotar ostaje na prvom mjestu, Majevica otkinula bod Laktašima!

Leotar ostaje na prvom mjestu, Majevica otkinula bod Laktašima!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Malo golova na mečevima sedmog kola Rpve lige RS nakon kojeg su Leotar i Laktaši izjednačeni na vrhu tabele.

FK Laktaši, fudbaleri Laktaša Izvor: Promo/FK Laktaši/Nikola Srdić

Leotar je u utorak pobjedom nad Famosom 3:0 zasjeo na vrh tabele, a tu će i ostati nakon kompletiranog sedmog kola jer Laktaši nisu uspjeli da upišu trijumf.

Bodove dosadašnjem lideru otkinula je Majevica remijem 1:1 u Loparama pa sada Laktaši i Leotar dijele prvo mjesto sa 19 osvojenih bodova.

Iza njih je Potkozarje sa 13 bodova, a na četvrtom mejstu je upravo Majevica , koja je jedno od prijatnijih iznenađenja ove sezone u Prvoj ligi RS.

Na drugoj strani Rudar Prijedor je nastavio sa lošim partijama i u srijedu upisao poraz od Drine.

Golgeteri nisu bili tako ubjedljivi u ovom kolu, na sedma utakmica postignuto je 11 golova.

Prva liga RS, 7. kolo:

Majevica – Laktaši 1:1
Romanija – Potkozarje 0:1
Velež – Zvijezda 09 2:1
Slavija – Kozara 0:0
Drina – Rudar Prijedor 1:0
Sutjeska – Omarska 1:0

Odigrano u utorak
Leotar – Famos 3:0

Tagovi

FK Majevica Lopare FK Laktaši Prva liga RS

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