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Spisak Portugala izazvao haos: Ko smije da izostavi Kristijana Ronalda?

Spisak Portugala izazvao haos: Ko smije da izostavi Kristijana Ronalda?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novi selektor Portugala Žorž Žesus pozvao je rekordera i najboljeg strijelca reprezentacije za mečeve u Ligi nacija.

Žorž Žezus pozvao Kristijana Ronalda za mečeve Lige nacija Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Izgleda da će Kristijano Ronaldo morati sam da se povuče iz reprezentacije, pošto niko nema hrabrosti da ga izostavi sa spiska. Portugalci su doživjeli debakl na Svjetskom prvenstvu, po mnogima najbolji fudbaler svih vremena je završio u suzama, što zbog eliminacije, što zbog nemoći da pokaže makar mrvicu onog igrača kakav je nekada bio.

Selektor Roberto Martinez je smijenjen nakon poraza u osmini finala od Španije, na njegovo mjesto je došao Žorž Žesus koji je na spisak za mečeve u Ligi nacija ponovo uvrstio 41-godišnjeg asa. Nije ni pokušavao da sakrije razloge svoje odluke...

"Tačno je da Ronaldo ima drugačiji status, osvojio je pet Zlatnih lopti, ali nisam zbog toga donio ovu odluku. Nije ovdje samo zato što je Kris, to svima govorim. Njegova prošlost nije važna. Njegova budućnost jeste, ali odluke donosim na osnovu njegovih igara… Kris je tu kao i svi drugi: ako bude igrao dobro - igraće. Ako ne bude - neće", rekao je selektor Portugala.

On će debitovati na klupi Portugala 24. septembra protiv Velsa na domaćem terenu, potom će odmjeriti snage sa Norveškom i Danskom u gostima, dok će posljednji meč odigrati sa Norvežanima 4. oktobra.

Ko igra za Portugalce?

  • Golmani: Diogo Kosta (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfika)
  • Odbrambeni igrači: Ruben Dijas (Mančester Siti), Tomas Araužo (Benfika), Renato Veiga (Viljareal), Gonsalo Injasio (Sporting), Žoao Kanselo (Barselona), Diogo Dalot (Mančester junajted), Nuno Mendes (Pari Sen Žermen), Nuno Tavares (Lacio)
  • Vezni red: Žoao Palinja (Benfika), Vitinja (Pari Sen Žermen), Ruben Neves (Al Hilal), Žoao Neves (Pari Sen Žermen), Bernardo Silva (Real Madrid), Bruno Fernandes (Mančester junajted).
  • Napad: Fransisko Trinkao (Al Ahli), Fransisko Konseisao (Juventus), Pedro Neto (Čelsi), Rafael Leao (Galatasaraj), Žoao Feliks (Al Nasr), Fabio Silva (Borusija Dortmund), Gonsalo Ramos (Pari Sen Žermen), Kristijano Ronaldo (Al Nasr).

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Portugal Liga nacija Žorž Žezus

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