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Ronaldo drhti, a djelovao je nedodirljivo: Petorica napadača mu ozbiljno prijete!

Ronaldo drhti, a djelovao je nedodirljivo: Petorica napadača mu ozbiljno prijete!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Neki rekordi Kristijana Ronalda u Ligi šampiona djeluju nedodirljivo, ali jedan bi uskoro mogao da padne. Riječ je o njegovom nestvarnom učinku od 17 golova u jednoj sezoni, ostvarenim u dresu Real Madrida 2013/14.

Igrači koji bi mogli da obore rekord Kristijana Ronalda po broju golova u Ligi šampiona Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Promjena formata takmičenja i uvođenje ligaške faze dodatno su otvorili prostor napadačima u Ligi šampiona. Tim koji prođe sve prepreke do finala sada može da odigra čak 17 utakmica, pa je Ronaldov rekord teoretski dostupniji nego ranije.

Prvi kandidat je Kilijan Mbape. Francuz je prošle sezone stigao do 15 golova, ali je Real zaustavljen u polufinalu. Za izjednačenje Ronaldovog rekorda sada mu trebaju još dva gola, a tri za potpuno novi rekord. U novu sezonu ušao je u sjajnoj formi, sa četiri pogotka na četiri meča La Lige.

Ozbiljnu prijetnju predstavlja i Erling Haland. Liga šampiona ga je još u dresu Salcburga lansirala među najveće zvijezde, a prošle sezone postigao je osam golova u elitnom takmičenju i čak 30 u ostalim takmičenjima. Sa 26 godina ulazi u najbolje godine karijere, a već je na startu nove sezone pokazao golgeterski ritam. Protiv Porta je dva puta tresao mrežu.

Tu je i Hari Kejn, koji je u prethodne dvije sezone Lige šampiona imao dvocifren učinak. Prošle sezone je za Bajern postigao 14 golova, a u svim takmičenjima čak 61. Ukoliko ponovi takvu formu, mogao bi ozbiljno da napadne Ronaldov rekord.

Pažnju privlači i Rafinja. Brazilac je promjenom uloge i prelaskom na mjesto centralnog napadača eksplodirao, pa je već postigao šest golova na četiri utakmice La Lige. Za rušenje Ronaldovog rekorda moraće da zadrži prosjek veći od jednog gola po meču, ali početak obećava.

Posljednji na listi je Usman Dembele. Francuz je postao ključni čovjek PSŽ-a otkako ga je Luis Enrike pomjerio u špic. U prethodne dvije šampionske kampanje Parižana postigao je po osam golova u Ligi šampiona. Ove sezone još nije bio strijelac u domaćim takmičenjima, ali je sinoć pokazao da se vraća u ritam – sa dva gola u pobjedi PSŽ-a nad Slovanom 6:1.

Ronaldovih 17 i dalje izgleda zastrašujuće, ali uz novi format Lige šampiona i ovakve golgetere – rekord više nije nedodirljiv.

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Liga šampiona

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