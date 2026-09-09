Savršeno veče Barselone na startu Lige šampiona: Fejenord nemoćan, ne zna se koji gol je ljepši

Rapsodija Barselone na startu Lige šampiona, Fejenord nije imao ni šansu na Kamp Nou.
Fudbaleri Barselone otvorili su Ligu šampiona spektakularnom partijom na Kamp Nou. Fejnord je poražen sa 5:1, u prvom kolu elitnog takmičenja, a četa Hansija Flika je istakla konkurenciju za osvajanje titule šampiona Evrope, na koju Katalonci čekaju od 2015. godine.
Španski tim igra nevjerovatan fudbal od starta sezone, a najbolji pojedinac je definitivno kapiten Rafinja koji je postigao gol već u 3. minutu. Bila je to prava majstorija i solo akcija koja je pokrenula mašineriju. Na 2:0 povisio je Adejemi, koji je postigao svoj prvenac u elitnom takmičenju. Bio je to šut sa oko 20ak metara, a na poluvrijeme se otišlo sa ovim rezultatom.
U istom ritmu se nastavili fudbaleri Barselone i u drugom poluvremenu. Rafinja je postigao svoj drugi gol na meču u 57. minutu, što mu je bio osmi pogodak na pet mečeva. Padri ga je perfektno proigrao, a njemu je ostao "lakši zadatak".
Ulazak Targalina je prodrmao napad Fejenorda, pa se Garsijina mreža zatresla u 59. minutu, ali je VAR poništio gol Ferija zbog ofsajda. Utješni gol za Holanđane je postigao Sem Stajn, ali su fudbaleri Barselone kompletirali "petardu" preko Lamina Jamala i Gabrijela Žesusa.
Španac je postigao gol iz slobodnog udarca u stilu Lionela Mesija, dok je Brazilac začinio perfektno veče Katalonaca svojim prvencem.
90' Kraj utakmice! Pobjeda Barselone 5:1
Izabranici Hansija Flika postigli su pet golova četvrti put u pet mečeva.
85' Spektakl! 5:1
Gabrijel Žesus postiže prvenac u dresu Barselone, samo što je kročio na teren! Lamin Jamal je zabilježio asistenciju.
82' Gooooool! Holanđani spasili čast
Sem Stajn postigao je počasni pogodak za Fejenord, sada nema ofsajda - 4:1.
77' Goooooooooooool! 4:0
Lamin Jamal pogađa u stilu Lionela Mesija. Kakav spektakularan gol! Perfektno je izveo slobodan udarac, pronašao rupu u živom zidu i pogodio sa kapitenskom trakom na ruci.
71' Flik mijenja
Dvostruki strelac Rafinja ide na zasluženu pauzu, mijenja ga Fermin. Kapiten Barselone je dao osam golova za pet utakmica, zaista nevjerovatan učinak. Teren su ranije napustili Adejemi i Pedri, svi igrači zaslužni za golove.
61' Ipak je ofsajd! Ostaje 3:0Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia
Poslije konsultacije VAR-a, poništen je gol Ferija.
59' Goooooooooooooool! Fejnord smanjuje 3:1
Strelac je Feri, ovo je njegov prvenac za Fejnord. Pokušao je Targalin, ali je njegov udarac zaustavljen, da bi najskuplje pojačanje Holanđana zatreslo mrežu!
57' Gooooooooooooooool! 3:0
Opet Rafinja! Kapiten Barselone je perfektno realizovao loptu Pedrija. Katalonci blistaju na ovom meču!
56' Ofsajd!
Zatresla se mreža Garsije, ali bio je fudbaler Fejenorda u očiglednom ofsajdu!
53' Fejenord je još živ
Bio je Rafinja u šansi, ništa od penala za Barselonu, a onda opasan start Danija Olma i žuti karton. Čini se da se Fejenord konačno oslobodio pritiska. Ušao je Targalin i prodrmao napad Holanđana.
46' Počelo je drugo poluvrijeme!
Ništa nije mijenjao Hansi Flik.
45' Kraj prvog poluvremena! 2:0
Gledali smo dominaciju Katalonaca na Kamp Nou. Barselona vodi poslije golova Rafinje i Adejemija. U Štutgartu je poslije prvog perioda igre 3:1 za domaćina pogocima Ermedina Demirovića.
43' Barselona pleše
Četa Hansija Flika se pita za sve na terenu i stvara šanse iz napada u napad. Biće ovo početak nečeg lijepog...
Ludnica u Štutgartu 3:1
Pala su četiri gola za 12 minuta, a tri je postigao Ermedin Demirović. Za Viking je pogodio Zlatko Tripić.
26' Sjajni Demirović, drugi gol!Izvor: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia
Napadač "zmajeva" je opet strelac, njegov drugi pogodak za vođstvo Štutgarta - 2:1.
22' Izjednačenje u Štutgartu
Zoran Tripić donio je izjednačenje Vikingu - 1:1.
22' Goooooooooooool! 2:0Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia
Strelac je Adejemi, njegov prvenac u Ligi šampiona! Majstorija igrača Barselone, kako igra četa Hansija Flika!
21' Štutgart vodi 1:0
Domaćin je poveo golom Ermedina Demirovića.
20' Ništa od penala za Fejenord!
Konačno šansa za goste, bio je Hađ Musa u šansi, pao je u kaznenom prostiru, ali sudija se nije oglasio.
9' Nova šansa za domaće
Sada je Dani Olmo bio u dobroj šansi, ali je golman Fejenorda bio dobro pozicioniran i otklonio je opasnost.
3' Gooooooooooooooooool!Izvor: Omar Arnau / Shutterstock Editorial / Profimedia
Barselona vodi poslije nepuna tri minuta, strelac gola je nevjerovatni Rafinja! Ovo je njegov sedmi gol od starta sezone.
Raphihna that was Nastypic.twitter.com/3MFkhHzHaj— Cyril❤️ (@Cyrilfcb__)September 9, 2026
1' Počeo je meč u Barseloni!
Spektakl na Kamp Nou! Vremenski uslovi nisu baš povoljni, pljusak na početku meča!
Igraju i Štutgart i Viking
U drugom planu biće meč koji sudi srpski sudija Nenad Minaković.
Sastav Fejenorda
Ernst, Rad, Juste, Vatanabe, Marmol, Zakiel, Vanhut, Valente, Hađ Musa, Feri, Havi Lopez
Sastav Barselone
Garsija, Kunde, Kubarsi, Kristensen, Kanselo, Rodri, Pedri, Jamal, Olmo, Adejemi, Rafinja
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Barselone i Fejnorda u 1. kolu Lige šampiona. Meč startuje od 18.45.