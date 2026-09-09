Savršeno veče Barselone na startu Lige šampiona: Fejenord nemoćan, ne zna se koji gol je ljepši

Rapsodija Barselone na startu Lige šampiona, Fejenord nije imao ni šansu na Kamp Nou.

Fudbaleri Barselone otvorili su Ligu šampiona spektakularnom partijom na Kamp Nou. Fejnord je poražen sa 5:1, u prvom kolu elitnog takmičenja, a četa Hansija Flika je istakla konkurenciju za osvajanje titule šampiona Evrope, na koju Katalonci čekaju od 2015. godine.

Španski tim igra nevjerovatan fudbal od starta sezone, a najbolji pojedinac je definitivno kapiten Rafinja koji je postigao gol već u 3. minutu. Bila je to prava majstorija i solo akcija koja je pokrenula mašineriju. Na 2:0 povisio je Adejemi, koji je postigao svoj prvenac u elitnom takmičenju. Bio je to šut sa oko 20ak metara, a na poluvrijeme se otišlo sa ovim rezultatom.

U istom ritmu se nastavili fudbaleri Barselone i u drugom poluvremenu. Rafinja je postigao svoj drugi gol na meču u 57. minutu, što mu je bio osmi pogodak na pet mečeva. Padri ga je perfektno proigrao, a njemu je ostao "lakši zadatak".

Ulazak Targalina je prodrmao napad Fejenorda, pa se Garsijina mreža zatresla u 59. minutu, ali je VAR poništio gol Ferija zbog ofsajda. Utješni gol za Holanđane je postigao Sem Stajn, ali su fudbaleri Barselone kompletirali "petardu" preko Lamina Jamala i Gabrijela Žesusa.

Španac je postigao gol iz slobodnog udarca u stilu Lionela Mesija, dok je Brazilac začinio perfektno veče Katalonaca svojim prvencem.