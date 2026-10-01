Vlade Đurović: Kritikujem Zvezdu jer ovako ne ide

Vlade Đurović ukazuje na to da je Zvezda pod pritiskom pred meč protiv Efesa i da mora da pobijedi kako bi se oporavila.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bivši srpski trener Vlade Đurović rekao je da je Zvezda pribijena uz zid pred meč protiv Efesa i da mora da pobijedi gosta iz Istanbula u četvrtak uveče u Beogradskoj areni.

"Bio sam razočaran i ljut (poslije Hapoela), pa sam onako nervozan rekao dosta toga lošeg i za igru, trenera, igrače Zvezde... Sada nema mjesta kritici, sad se mora ekipa ujediniti i odigrati najbolju utakmicu ako misle da pobijede Efes. Gledao sam meč Efes - Real u kojoj je Efes pobijedio, vidio sam da su šutirali trojke 6/10 u prvom poluvremenu. Džejms, Lojd, Doužer, Šarić, Strazel... Svi mogu da pogode trojku, a može i Rasel koji je igrao u Mornaru", rekao je Đurović za TV Arena sport.

Naglasio je trofejni trener pod kolikim je Zvezda pritiskom.

"Odbrana mora da bude agresivna, sa mnogo energije, ako je potrebno i sa tučom. Dogorjelo je do nokata i nema više nazad. Pribijeni smo uz zid i mora da se dobije. Bilo bi mnogo, mnogo neugodno ako bi se i ovaj meč izgubio. Zvezda ima kvalitet, samo da pokažemo da smo tim. Mislim da će proraditi malo i inat. Vidim da mnogi misle da pretjerujem, mada ne znam šta od toga što sam rekao nije istina".

"Džejmsu u Beogradu proradi inat"

Izvor: Serhat Yilmaz/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezda poslije poraza od Žalgirisa i Hapoela igra za prvu pobjedu u Evroligi. Efes će predvoditi novi lider, Majk Džejms.

"Da budem iskren, mislim da je Efes bolji od ova dva od kojih je Zvezda izgubila, i od Žalgirisa i od Hapoela. A, pričao sam i prošle godine, da Džejms u Beogradu ne sluša trenera, samo gleda publiku i njenu reakciju. Ima neki inat i ovdje mu se sviđa da igra. On je majstor, samo mu glava ne dozvoljava da bude prvak Evrope. Ovakvu utakmicu može da odigra jako dobro", kazao je Đurović.

"Zvezdina situacija ne može da bude teža"

Vidi opis Vlade Đurović: Kritikujem Zvezdu jer ovako ne ide Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Ponovio je Đurović da Zvezdina situacija ne može da bude teža.

"I da je umjesto Efesa Olimpijakos ili PAO, to mora da se dobije. Zvezdini igrači ne mogu da se potcjenjuju, to nije prva svjetska kategorija, ali moraju ih svi respektovati. Trenere boli glava "kako da ih čuvaju, Batlera, Nvoru i nije lako igrati protiv Zvezde kad su igrači u formi, jedinstveni i zajedno... Svi kažu 'we must stay together' i Zvezda to mora da radi. Situacija ne može biti teža. Neću da dosipam so na ranu i ako izgubimo, moraju da se probude. Zato kritikujem, da bi se digli, da bi neko prenio izjave nekih ljudi i da se trgnu, jer ovako ne ide."

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