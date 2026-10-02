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Karlik se ogrnuo Partizanovim šalom i stao pred kamere: "Moram da vodim tim"

Karlik se ogrnuo Partizanovim šalom i stao pred kamere: "Moram da vodim tim"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Karlik Džouns je pred kamerama ponosno nosio šal Partizana nakon pobjede nad Bajernom, ističući timsku igru i zajedništvo.

Karlik Džouns o utakmici Bajern Partizan Izvor: Arena /Printscreen

Karlik Džouns je još jednom pokazao da je lider Partizana. Crno-bijeli su pobijedili Bajern u Minhenu, a plejmejker je bio najbolji kad je bilo najvažnije. Karlik je poslije pobjede bio ponosan na tim, pa nije želio u prvi plan da ističe preokret koji je režirao u Njemačkoj.

"Ovo je bio test za nas, mnogo stvari nije išlo na našu stranu. Uspjeli smo da preguramo to. Nisam samo ja igrao dobro, Kevarijus Hejs je imao dobre odbrane na kraju meča, Tonje igra sjajno u posljednje vrijeme", rekao je Karlik poslije pobjede.

Karlik je susret završio sa 16 poena i pet asistencija.

"Moramo da nastavimo da komuniciramo, moram da nastavim da budem svoj, da vodim tim.Moram da pravim ritam na oba kraja terena. Vjerujem saigračima", dodao je Karlik.

Partizan je gubio u "minusu" 13, ali je uspio da se vrati u meč.

"Srce, odbili smo sve probleme koje smo imali. Nismo dozvolili da padnemo i zbog toga smo došli do pobjede", zaključio je Karlik koji je pred kamere Evrolige izašao ogrnut šalom Partizana.

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Tagovi

Karlik Džouns košarka KK Partizan KK Bajern Evroliga

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