Bruno Fernando o zvižducima Grobara: "Nije mi stalo"

Bruno Fernando je ostao profesionalac u Partizanu do samog kraja.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan je doživio totalnu rekonstrukciju ovog ljeta, nakon što su navijačima priredili najtežu sezonu u istoriji kluba. Nikome nije bilo lako, ali su igrači podnijeli najveći teret. Od stranaca niko nije razmišljao o ostanku, osim Karlika Džounsa i Tonjea Džekirija, a sada već bivši centar crno-bijelih, Bruno Fernando, podsjetio se dešavanja iz Humske.

Angolac ništa nije primao k srcu, već je pokušao da izvuče pouke iz nimalo prijatne situacije u kojoj se našao klub. Naredne sezone nosiće dres Efesa i biće prvi centar uz brojke od prošle sezone koje obećavaju - 8,4 poena, 4,4 skokova za 19 minuta na parketu.

"Mislim da je bilo kako je bilo. Stigao sam tamo u periodu kada stvari nisu baš išle najbolje. Sada sam u potpuno novom okruženju. Partizan je bio sjajno iskustvo za mene, čak i ako stvari nisu išle dobro. Imam mnogo poštovanja prema njihovoj organizaciji. Kao što si rekao, bila je to teška situacija, ali uspjeli smo nekako da izvučemo nešto dobro iz svega toga. Imali smo sjajne trenutke, dobre periode, ali i loše", rekao je iskusni centar u intervjuu za "Basketball Sphere" i dodao:

"Na kraju krajeva, košarka je puna uspona i padova. Postoje loše godine i ovo je bila jedna od njih. Zasluge pripadaju svim igračima i stručnom štabu koji su preuzeli odgovornost i igrali. Uspjeli smo da napravimo nešto zanimljivo i nezaboravno."

Upitan je kako se osjećao kada su se navijači okrenuli protiv tima? Njegov odgovor će vjerovatno zasmetati mnogim Grobarima, ali Bruno je odabrao put čistog profesionalizma.

"Iskreno, nisam osjećao ništa. U određenoj mjeri mi je stalo, a istovremeno mi nije stalo. Znaš šta želim da kažem. Sve do čega mi je stalo jeste da igram košarku i pronađem način da izađem na teren i pokušam da pobijedim utakmicu", kaže nekadašnji centar i Reala i dodatno pojašnjava:

"Navijači su važni. Kao što sam rekao, imam mnogo poštovanja prema navijačima i klubu, ali ne brinem o tome šta se dešava. Sve do čega mi je stalo jeste da izađem na teren i igram košarku, bez obzira na to šta se dešava. To je ono što to znači za mene."

Novo poglavlje u Efesu

Izvor: MN PRESS

"Moja najveća motivacija je da budem na terenu i takmičim se. To mi je dovoljna motivacija kao takmičaru. Da budem tamo, da se takmičim sa drugim ekipama i pokušam da pobijedim, da budem najbolji mogući Bruno kako bih pomogao svom timu da pobijedi, da budem uspješan u svakom aspektu… To je moja najveća motivacija - da budem tu za saigrače i da budem najbolji Bruno koji mogu da budem", rekao je Bruno Fernando i osvrnuo se na novu ekipu:

"Uzbuđen sam zbog svih igrača, trenera, kluba i grada. Mnogo je stvari kojima mogu da se radujem ovdje. Na kraju krajeva, igramo košarku. Želimo da igramo što jednostavnije i da pobijedimo što više utakmica možemo. Uzbuđen sam što ću igrati sa tim momcima. Oni mogu mnogo da mi pruže i da mi pomognu da individualno budem bolji na terenu. Na kraju krajeva, sve se svodi na to da se međusobno dopunjujemo i ja sam spreman za to", zaključio je.

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Pogledajte 00:23 Bruno Fernando se zagreva Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)