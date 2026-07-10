Partizan ostao bez još jednog igrača: Bruno Fernando već ima novi klub

Centar Partizana Bruno Fernando napustio je klub i karijeru će nastaviti u Efesu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je rešio da se rastane sa još jednim igračem. Humsku je napustio i centar Bruno Fernando, poslije jedne sezone provedene u klubu. Iz Partizana su obavijestili da će Fernando karijeru nastaviti u drugoj zemlji.

"Bruno Fernando nastavlja karijeru van Beograda. Igrač će, uz propisano obeštećenje koje plaća njegov novi klub, promijeniti sredinu nakon nepune sezone u dresu Partizana", stoji u oproštaju Partizana od Fernanda.

"Bruno, hvala na svemu! Želimo ti puno uspjeha u nastavku karijere", dodali su iz Partizana.

Bruno Fernando će karijeru nastaviti u Efesu, mada se najpre spominjao odlazak u Makabi. Turski tim je potpisao dvogodišnju saradnju sa košarkašem iz Angole, koji je nekada nosio dres Real Madrida, a u Evropu je stigao iz NBA lige. Igrao je za Toronto, Atlantu, Hjuston i Boston.

Bilo kako bilo, Bruno Fernando je bio jedan od najvažnijih igrača Partizana u sezoni za nama. U Evroligi je bilježio 7,8 poena i 4,3 skoka po meču, dok je nešto bolje partije pružao u ABA ligi, gdje je prosječno ubacivao 8,5 poena, uz četiri skoka i 1,6 blokada po utakmici.

Ko je do sada napustio Partizan?

Partizan niže rastanke, pa je dosad poznato da u klubu više nisu: Dvejn Vašington (Bajern), Sterling Braun (Žalgiris), Nik Kalates (PAOK), Isak Bonga (Panatinaikos), Dilan Osetkovski (Valensija), Šejk Milton, Aleksa Radanov (bez kluba) i Bruno Fernando (Efes).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!