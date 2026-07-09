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"Nisam mogao da zamislim da ću ovo doživjeti": Ovako se Isak Bonga oprostio od Partizana

"Nisam mogao da zamislim da ću ovo doživjeti": Ovako se Isak Bonga oprostio od Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Njemački reprezentativac Isak Bonga potpisao je trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom i ponovo će sarađivati sa Željkom Obradovićem.

Isak Bonga se oprostio od Partizana Izvor: MN PRESS

Njemački košarkaš Isak Bonga oprostio se od Partizana emotivnom objavom na društvenim mrežama. On će ubuduće nositi dres Panatinaikosa gdje će obnoviti saradnju sa Željkom Obradovićem i biće dio tima koji je prema dosadašnjim pojačanjima projektovan za osvajanje Evrolige.

Jedan od najboljih igrača crno-bijelih u posljednje dvije godine je čekao ponudu iz NBA lige, ali nije mogao da odbije grčkog velikana gdje će navodno zaraditi više od 10 miliona evra za tri sezone. Crno-bijelima sljeduje obeštećenje od 700.000 evra.

"Posljednje dvije godine pokazale su mi koliko strasti ova igra budi širom svijeta i koliko je košarka duboko povezana sa kulturom ljudi. Nikada nisam mogao ni da zamislim toliku energiju dok je nisam doživio iz prve ruke. Na tom putu stvorio sam veze koje će trajati cijeli život", napisao je Bonga uz seriju fotografija u crno-bijeloj opremi.

Zašto baš Panatinaikos?

MVP finala Evropskog prvenstva 2025. je imao nekoliko primamljivih ponuda, u igri su bili Olimpijakos, Real Madrid, Barselona, ali na kraju je presudio adut na klupi Panatinaikosa.

"Bilo je više razloga, naravno. Recimo da je ljeto bilo prilično turbulentno, ali sam veoma zahvalan što sam bio u situaciji da mogu da biram između mnogo opcija. Istorija Panatinaikosa, tradicija kluba i činjenica da se gotovo uvijek bori za plasman na Fajnal-for bili su važni faktori. Izbor nije bio lak zbog velikog broja klubova koji su bili u igri, ali je istovremeno bio i prilično jednostavan", rekao je Bonga tamošnjim medijima.

"Dobro ga poznajem, kao što i on poznaje mene. To će sigurno pomoći da napravimo naredni korak, a to je da pobjeđujemo utakmice i osvajamo trofeje. Imati trenera sa tolikim iskustvom zaista je velika prednost."

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Tagovi

Isak Bonga KK Partizan

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