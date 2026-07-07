"Dobro jutro, danas će biti bombi, pa šlag na torti": Bonga prešao iz Partizana u Panatinaikos, a to nije sve

Isak Bonga prešao u Panatinaikos, a gazda kluba Dimitris Janakopulos najavio još pojačanja - i to već za danas.

Izvor: MN Press/Instagram/dpg7000

Doskorašnji košarkaš Partizana Isak Bonga definitivno prelazi u Panatinaikos i taj transfer biće ozvaničen čim prođe ljekarske preglede u Atini, objavio je specijalizovani portal "Eurohoops". Nakon što je njemački krilni igrač sam platio obeštećenje crno-bijelima u iznosu od 700.000 evra, postaće ponovo igrač Željka Obradovića, trenera Panatinaikosa koji ga je 2024. godine i doveo u Srbiju iz Bajerna.

Bongin dolazak biće jedan od najvažnijih u Panatinaikosu ovog ljeta, ali to neće biti sve za danas.

"Biće bombi danas, a onda šlag na torti"

Ambiciozni gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos najavio da će ovog utorka cijeli dan pucati "bombe". Na svom Instagram nalogu poslao je poruku koja je probudila maštu navijačima i razbudila ih od ranih jutarnjih sati.

"Imaćemo jednu bombu danas, možda i drugu. Moguće je da bude i treća, pa i 'šlag na torti', odnosno četvrta. Biće bum, pa još jedan bum. Idemo na četiri od četiri!", napisao je Janakopulos.Otkriveno jedno ime koje dolazi u PAO

Navodno, zajedno sa Bongom u Atinu na potpis ugovora dolazi senegalski košarkaš Branku Badio (27 godina, 191 cm), koji je minule sezone bio član Valensije i sa njom postao šampion Španije.

Badio je svojevremeno bio biser Barselone, ali je do vrha stigao obilaznim putem - nastupima u drugom timu Barselone, Frankfurt Skajlajnersima, Manresi i od 2024. godine - u Valensiji. Prošle sezone je prosječno postizao 11,2 poena u Evroligi i sa saigračima bio hit prvenstva.

Detalji Bonginog ugovora, potpisuje za milione

Isak Bonga potpisaće trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom, "težak" 6,5 miliona evra. Sa sobom će donijeti i iskustvo igranja za Željka Obradovića, pod kojim je dodatno napredovao i pokazao da je u stanju da pokrije više pozicija.

Bonga stiže u Panatinaikos kao aktuelni šampion svijeta i Evrope sa reprezentacijom Njemačke i u najboljim godinama, jer na jesen puni 27. Prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača crno-bijelih i prosječno je postizao po 9,9 poena.

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