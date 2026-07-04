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Obradović progovorio o Bongi, pa zagolicao maštu: "Ko zna, možda ga vidimo u Panatinaikosu"

Obradović progovorio o Bongi, pa zagolicao maštu: "Ko zna, možda ga vidimo u Panatinaikosu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Panatinaikosa Željko Obradović govorio je o budućnosti u Atini i timu koji sprema za narednu sezonu

Željko Obradović o Isaku Bongi Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši trener Partizana, a sada šef struke Panatinaikosa Željko Obradović govorio je o odluci da ponovo boravi u Atini, o potencijalnim pojačanjima u ekipi, kao i o navijačima kluba koji će voditi naredne sezone. U razgovoru za "Playmakers" Obradović je govorio i o Isaku Bongi.

Ono što navijače Partizana ponajviše zanima svakako je situacija u vezi sa Isakom Bongom. Nijemac je na radaru Panatinaikosa kako se navodi, a Obradović je o glasinama kratko rekao. "Ko zna, možda ću jednog dana vidjeti Bongu ovdje. Nadam se-."

"Ljeto je i normalno je da se pojavljuju razne glasine. To je dio posla novinara da imaju o čemu da pišu."

Trener Panatinaikosa otkrio je da će u stručnom štabu imati i bivšeg igrača ovog tima centra Majka Batista. "Razgovarao sam sa njim i zaista sam srećan što ćemo ponovo sarađivati. Važno mi je da u stručnom štabu budu ljudi koji osjećaju Panatinaikos. Moramo svima pokazati da smo jedna velika porodica."

Šta je Obradović rekao o povratku u Panatinaikos?

Izvor: MN PRESS

Pomalo neočekivano Željko Obradović je donio odluku da se vrati na mjesto stare slave. Navijači Panatinaikosa znali su to da proslave kako dolikuje. "Iskreno, nisam očekivao toliki broj ljudi. Vidi se da postoji naklonost prema meni. Lijepo je govoriti o onome što je bilo ali sada moramo da gledamo naprijed", rekao je Obradović.

"Ovo je za mene velika šansa i važan korak u karijeri. Zahvalan sam Dimitrisu Janakopulosu na povjerenju i prilici da se vratim. Ovdje sam sreo dosta ljudi sa kojima sam već ranije radio. Biće potrebno strpljenje da izgradimo ono što želimo."

Kad je u pitanju plan rada Panatinaikosa, Obradović je jasan_ "Najbitnije je da svi razumiju kako želimo da radimo. Pričaću sa svim igračima, sa Kendrikom Nanom, Huančom Ernangomesom, Kostas Slukas je trenutno na odmoru ali planiram da stupim u kontakt sa svima", zaključio je Željko Obradović.

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Tagovi

KK Panatinaikos Željko Obradović Isak Bonga

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