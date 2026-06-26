Obradovićev Panatinaikos otima pojačanje Crvenoj zvezdi

Panatinaikos želi Brankua Badija u svom timu.

Izvor: DARKO VOJINOVIĆ/AP

Panatinaikos je spreman da promijeni tim, a sve sa ciljem da se domogne još jedne titule Evrolige. Pokazatelj da klub iz Atine ima najveće ambicije jeste i dolazak legendarnog Željka Obradovića na mjesto trenera, a sada je plan da u Atinu stignu i nova pojačanja. Između ostalog, na meti "zelenih" je i Branku Badio, koji se istovremeno povezuje i sa Crvenom zvezdom.

Kako javlja SPORT24, Panatinaikos je zainteresovan za 27-godišnjeg košarkaša, koji je minulu sezonu proveo u Valensiji, jednom od najvećih iznenađenja Evrolige. Skromno bi bilo reći da je Senegalac igrao dobro, pošto su partije ovog momka redovno privlačile pažnju, pa je Panatinaikos spreman da plati čak 1.500.000 evra obeštećenja Valensiji.

"Ovo nije bio očekivan transfer, budući da je Badio prije dva mjeseca produžio ugovor sa Valensijom. Samo dva ljeta ranije, Valensija je na opšte iznenađenje dovela ovog beka iz Manrese, koja se borila za opstanak", navodi se u tekstu o košarkašu Valensije.

Nije jasno navedeno koliku bi platu Badio mogao da ima u Atini, ali je jasno da je Panatinaikos korak ispred svih ostalih timova, kako zbog budžeta, tako i zbog najtrofejnijeg trenera koji vodi tim, ali i zbog ambicija. Ujedno, jasno je da ovaj potez kluba iz Atine nikako ne odgovara Crvenoj zvezdi, koja se nedavno pominjala kao glavni kandidat za dovođenje Senegalca u svoje redove.

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