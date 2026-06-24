Željko Obradović odmah uzeo igrača Olimpijakosa: Zemljotres u Grčkoj čim je stigao

Željko Obradović dovodi Mustafu Fala iz Olimpijakosa u Panatinaikos. Očekuju se i nova pojačanja, uključujući poznate evropske košarkaše.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Željko Obradović stigao je ovog ljeta u Panatinaikos i spekuliše se da će dobiti ozbiljna pojačanja, a prema informacijama iz Grčke prvi potpis biće iz redova najvećeg rivala - Olimpijakosa.

Samo nekoliko dana pošto je raskinuo ugovor sa šampionom Evrolige, Panatinaikos će pojačati Mustafa Fal. Kako piše "Sport24", Fal je potpisao ugovor na dvije sezone, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, a uskoro će takođe dobiti i grčke papire.

Ko je Mustafa Fal?

Radi se o košarkašu iz Francuske koji ima 33 godine i koji je nažalost imao dosta problema sa povredama u posljednje vrijeme. Tako je prošle sezone odigrao samo dvije utakmice za Olimpijakos u Evroligi, dok je prethodnih pet godina proveo u Pireju. Osvojio je Evroligu i četiri titule u Grčkoj, uz tri Kupa. Njegov prosjek u Evroligi je 7,3 poena, 4,6 skokova i 1,9 asistencija.

Osim njega, spominje se da bi Panatinaikos mogao da dovede još nekoliko "krupnih zvjerki", pa se između ostalog spekuliše da su blizu Jusuf Nurkić, Bogdan Bogdanović i mnogi drugi poznati evropski košarkaši.