Bio senzacija Evrolige, ali Željka Obradovića neće ni upoznati: Ti-Džej Šorts otišao iz Panatinaikosa

Plejmejker Panatinaikosa Ti-Džej Šorts nastaviće karijeru u Valensiji.

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos se definitivno rastao sa plejmejkerom Ti-Džej Šortsom (28 godina, 175 centimetara), koji će nastaviti karijeru u Valensiji. Igrač koji je pretprošle sezone bio hit Evrolige u Parizu nije uspio da se nametne u Atini kao jedan od lidera, iako je imao povremene "bljeskove" pod komandom trenera Ergina Atamana.

Prema pisanju specijalizovanog portala "Basket njuz", Šorts definitivno neće ostati u Panatiniakosu na početku drugog mandata trenera Željka Obradovića, koji se vratio minulog vikenda.

Šorts je u dresu Panatinaikosa u Evroligi prosječno postizao po 8,1 poen, uz 2,9 asistencija u Evroligi i za tri poena šutirao ispod 30 odsto (29,2). Djeluje da nijedna strana nije bila zadovoljna - PAO njegovim doprinosom, a on svojom ulogom i zato nikoga nije iznenadio ovaj rastanak.

Panatinaikos se već rastao sa Marijusom Grigonisom koji je poslije četiri godine razdužio opremu i otišao u Žalgiris, a klub napušta i bivši NBA centar i reprezentativac Amerike, centar Kened Farid.

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