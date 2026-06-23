logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bio senzacija Evrolige, ali Željka Obradovića neće ni upoznati: Ti-Džej Šorts otišao iz Panatinaikosa

Bio senzacija Evrolige, ali Željka Obradovića neće ni upoznati: Ti-Džej Šorts otišao iz Panatinaikosa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Plejmejker Panatinaikosa Ti-Džej Šorts nastaviće karijeru u Valensiji.

Ti Džej Šorts napustio Panatinaikos Izvor: MN PRESS

Panatinaikos se definitivno rastao sa plejmejkerom Ti-Džej Šortsom (28 godina, 175 centimetara), koji će nastaviti karijeru u Valensiji. Igrač koji je pretprošle sezone bio hit Evrolige u Parizu nije uspio da se nametne u Atini kao jedan od lidera, iako je imao povremene "bljeskove" pod komandom trenera Ergina Atamana.

Prema pisanju specijalizovanog portala "Basket njuz", Šorts definitivno neće ostati u Panatiniakosu na početku drugog mandata trenera Željka Obradovića, koji se vratio minulog vikenda.

Šorts je u dresu Panatinaikosa u Evroligi prosječno postizao po 8,1 poen, uz 2,9 asistencija u Evroligi i za tri poena šutirao ispod 30 odsto (29,2). Djeluje da nijedna strana nije bila zadovoljna - PAO njegovim doprinosom, a on svojom ulogom i zato nikoga nije iznenadio ovaj rastanak.

Panatinaikos se već rastao sa Marijusom Grigonisom koji je poslije četiri godine razdužio opremu i otišao u Žalgiris, a klub napušta i bivši NBA centar i reprezentativac Amerike, centar Kened Farid.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC