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Navijači Panatinaikosa upali na konferenciju za medije i prekinuli obraćanje Željka Obradovića

Navijači Panatinaikosa upali na konferenciju za medije i prekinuli obraćanje Željka Obradovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Željko Obradović se vratio u Panatinaikos, a navijači su prekinuli njegovu konferenciju za medije skandiranjem. Pogledajte kako je to izgledalo.

obracanje zeljka obradovica prekinuli navijaci Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Željko Obradović promovisan je danas kao trener Panatinaikosa i to naravno nije prošlo bez navijača. Čekali su 14 godina da se vrati u Atinu i dočekali su ga u novoj dvorani - što nije očekivao da će se dogoditi. Došao je na konferenciju za medije na kojoj se obratio zajedno sa gazdom kluba Dimitrisom Janakopulosom, ne sluteći da će ti biti i oni.

Pozdravio ih je i otišao u salu gdje je odgovarao na novinarska pitanja, da bi u jednom trenutku i konferencija za medije bila ipak prekinuta zbog navijača koji su "upali" tokom njegovog obraćanja. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

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Navijači prekinuli konferenciju za medije Željka Obradovića
Izvor: Youtube/Panathinaikos BC
Izvor: Youtube/Panathinaikos BC

Skandirali su njegovo ime, na šta je portparol kluba pokušao da smiri navijače, pokazujući im da nije trenutak za tako nešto jer se trener ipak obraća. Poslije toga su se navijači smirili, ali nema sumnje da će sada Obradovića pratiti na svakom koraku u Atini, da mu se zahvale što se vratio u klub.

Podsjetimo, Željko Obradović je dobio trogodišnji ugovor u Panatinaikosu vredan 12 miliona evra i očigledno je da atinski klub i te kako planira na duge staze sa njim, uz povećanje budžeta za još deset miliona evra godišnje.

Obradović je inače već vodio PAO od 1999. do 2012. godine, kada je osvojio 18 domaćih pehara i pet Evroliga.

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Željko Obradović
Izvor: Kurir.rs
Izvor: Kurir.rs

(MONDO)

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Željko Obradović KK Panatinaikos

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