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Pogledajte kako je Željko Obradović dočekan u Atini: Zbog ovog se i vratio na mjesto uspjeha

Pogledajte kako je Željko Obradović dočekan u Atini: Zbog ovog se i vratio na mjesto uspjeha

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Željko Obradović se vratio u Panatinaikos, gdje je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 12 miliona evra. Navijači su ga dočekali s oduševljenjem.

zeljko obradovic i docek navijaca panatinaikosa Izvor: Twitter/@jorgemitro

Srpski trener Željko Obradović zvanično je preuzeo Panatinaikos i danas je u Atini održao promociju zajedno sa gazdom kluba Dimitrisom Janakopulosom, koji je tako uspio da vrati trofejnog stručnjaka na mjesto uspjeha. Otišao je Obradović sada još davne 2012. godine iz Atine, poslije čega je uslijedio sušni period za ekipu, sve do dolaska Ergina Atamana, a nakon samo dvije sezone za turskog trenera - vratio se miljenik navijača.

Da je tako, to smo mogli da se uverimo i pre same promocije, pošto su navijači u velikom broju dočekali Obradovića u novoj areni i pozdravili ga pjesmom, aplauzima i bakljama. Pogledajte kako je to izgledalo:


Obradović (66) je inače trenirao Panatinaikos od 1999. do 2012. godine i u tom periodu je 11 puta bio prvak Grčke, sedam puta osvajač Kupa, dok je čak pet puta osvajao i Evroligu. Sada se nada da će sa Panatinaikosom uspjeti da dođe do desetog pehara Evrolige, što je prethodno probao sa Fenerbahčeom i Partizanom.

Panatinaikos planira na duže staze sa njim i Obradović je potpisao ugovor na tri godine, vredan čak 12 miliona evra, po čemu je trofejni trener i najplaćeniji u Evropi.

BONUS VIDEO:

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00:32
Željko Obradović
Izvor: Kurir.rs
Izvor: Kurir.rs

 (MONDO)

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Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos

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