Željko Obradović zvao Bogdana Bogdanovića u Panatinaikos

Novi-stari trener Panatinaikosa Željko Obradović odmah uputio poziv Bogdanu Bogdanoviću da mu se pridruži u Atini i da se vrati iz NBA lige

Izvor: MN PRESS

Novi trener Panatinaikos Željko Obradović pozvao je Bogdana Bogdanovića da mu se pridruži u Panatinaikosu, otkrila je novinarka Vasiliki Karamuza za grčki portal "Sport 24". Tako bi mogle da se slože kockice, promiješane nedavnim otkrićem tamošnjih medija da se kapiten srpske reprezentacije navodno povjerio jednom grčkom novinaru da će sljedeće sezone igrati za Panatinaikos.

Na dan kada je ozvaničeno da se Željko Obradović vratio u PAO i kada je najavljeno da će gazda kluba Dimitris Janakopulos obezbijediti najveći budžet u istoriji evropske košarke (bar 36 miliona evra za plate neto), mediji u Grčkoj najavljuju novu bombu - Bogdana Bogdanovića (33).

"Žoc je već obavio prvi razgovor sa Bogdanom Bogdanovićem, njih dvojica imaju odličan odnos još iz vremena kada su zajedno bili u Fenerbahčeu i osvojili titulu Evrolige 2017. godine", objavio je navedeni grčki izvor.

"Bogdanović je rekao Obradoviću da su ga Los Anđeles Kliperrsi već obavijestili da će ga otpustiti do kraja juna, jer ne računaju na njega i ne planiraju da mu isplate 16.020.000 dolara koliko iznosi njegova plata za narednu sezonu. Istovremeno, srpski bek je poručio Obradoviću da želi da sačeka najmanje do 15. jula kako bi vidio da li može da pronađe novi angažman u NBA ligi. Naredne sezone navršava 10 godina NBA staža, čime bi sebi i svojoj porodici obezbijedio doživotno zdravstveno osiguranje i medicinske beneficije", objavili su Grci.

Novinar Haris Stavru dodao je da upravo zbog toga smatra da je vjerovatnije da će Bogdanović ostati još jednu sezonu u NBA. Posebno jer postoji mogućnost da pređe u Denver Nagetse i zaigra zajedno sa svojim sunarodnikom Nikolom Jokićem.

Bogdanović je poslije navedene titule sa Fenerom otišao u NBA i tamo je u kontinuitetu devet godina. Prethodnih mjeseci probudila se i nada navijača Partizana da bi opet mogao da zaigra u crno-bijelom, a sada je dobio još jedan poziv iz Evrope - od Željka Obradovića.