Željko Obradović se vratio u Panatinaikos!

Dimitris Janakopulos je objavio sliku sa Željkom Obradovićem i naglasio da je sve gotovo.

Izvor: Instagram/dpg7000

Željko Obradović se vratio, preuzeće ponovo tim Panatinaikosa! Mnogo se pisalo da se to sprema, ali sada je vlasnik "zelenih" Dimitris Janakopulos postavio sliku sa najtrofejnijim evropskim trenerom i to potvrdio.

"Priča se nastavlja, kralj se vratio", napisao je Janakopulos na Istragramu i tako izgleda stavio tačku na sva nagađanja. Nakon odlaska Ergina Atamana uspio je da ubijedi Obradovića da se vrati na mjesto najvećih uspjeha.

Najtrofejniji evropski trener je bio bez angažmana otkako je u toku prethodne sezone podnio ostavku na mjesto trenera u Partizanu. Nakon odlaska iz Beograda mnogo se spekulisalo šta je njegova budućnost i brojni klubovi su navodno bili zainteresovani za njegove usluge. Sada je sa glasinama gotovo.

Željko je od Panatinaikosa napravio velikana

Sarađujući sa ocem Dimitrisa Janakopulosa srpski stručnjak je od Panatinaikosa napravio najmoćniji tim Evrope. Nakon titula sa Partizanom, Huventudom, Real Madridom i Benetonom stigao je 1999. godine u Atinu i na kraju ostao na istom mjestu 13 godina. Pet puta je sa Panatinaikosom postao prvak Evrope, a uz to je 11 puta bio šampion Grčke i osvojio je sedam grčkih kupova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!