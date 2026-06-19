Zoran Savić odbio Željka Obradovića: Htio da ga vodi u Panatinaikos, nije htio da čuje

Nekadašnji sportski direktor Partizana Zoran Savić neće ponovo sarađivati sa Željkom Obradovićem.

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Pitanje je trenutka kad će biti ozvaničena saradnja između Željka Obradovića i Panatinakosa, a grčki mediji donose nove informacije. Kako piše "Sport24", sastanak je već održan, ali konačan dogovor još uvijek nije pao. Ipak, procurile su jako zanimljive informacije sa sastanka najtrofejnijeg evropskog trenera i atinskog velikana.

Naime, Željko Obradović je htio da dovede sa sobom u Atinu Zorana Savića sa kojim je sarađivao u Partizanu. On je to odbio, a razlog je taj što ne želi da radi ni za jedan klub u Grčkoj, a da to nije PAOK čija je legenda.

"Rekao je da ne bi želio da radi za drugi klub u Grčkoj zbog dobrog odnosa koji ima sa crno-bijelima iz Soluna. To je dodatna informacija do koje sam došla u posljednja 24 sata iz Srbije. Pored toga, ranije smo već pominjali i druga imena, odnosno Majka Batista i Vasilisa Ksantopulosa", otkrila je novinarka Vasiliki Karamuza.

Savić je radio u Partizanu od 2021. do novembra 2025. kada je podneo ostavku, a ova njegova odluka je uslijedila odmah nakon odlaska Željka Obradovića sa klupe. Iako su imali jako dobru saradnju, ona ipak neće biti nastavljena u Panatinaikosu.

Spekuliše se da je grčki velikan ponudio bivšem treneru Partizana pet miliona evra za tri godine i sada se samo čeka njegova odluka.