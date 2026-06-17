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"Kralj se vratio": Željko Obradović rekao "da" Panatinaikosu?

"Kralj se vratio": Željko Obradović rekao "da" Panatinaikosu?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Izraelski mediji javljaju da je sve gotovo.

novinar Arale Vajsberg tvrdi da se Željko Obradović dogovorio sa Panat Izvor: MN PRESS

Poznati izraelski novinar Arale Vajsberg tvrdi da se najtrofejniji evropski trener Željko Obradović dogovorio sa Panatinaikosom. Nakon što je Ergin Ataman završio svoj put u Atini, Dimitris Janakopulos je krenuo u misiju vraćanja čovjeka koji im je donio pet titula šampiona Evrope.

Spekuliše se da je Panatinaikos ponudio bivšem treneru Partizana pet miliona evra za tri godine i sada se samo čeka njegova odluka. Grčki mediji danima pišu kako je Obradović jedina opcija, ali novac sigurno neće biti presudan. 

Trofejni trener je napustio Partizan u novembru prošle godine, sačekao je kraj sezone bez kluba, da bi ubrzo počele da šire glasine o njegovom povratku u Grčku. Navodno je i Barselona opipavala teren, ali je Panatinaikos spreman da ga dovede i ne pita za cijenu.

 Šta je Obradović uradio u Grčkoj?

Željko Obradović je proveo u Atini 13 godina i za to vreme osvojio pet Evroliga, 11 titula u grčkom šampionatu i sedam Kupova Grčke. Ovo bi mogao da bude posljednji angažman iskusnog stručnjaka koji se i poslije odlaska u Partizanu dvoumio da li je vrijeme za duži predah...

Obradović je tokom svog mandata u Panatinaikosu imao jako dobre odnose sa porodicom Janakopulos, pogotovo sa Pavlosom koji mu je bio veliki prijatelj, ali biće zanimljivo vidjeti kako će se slagati sa Dimitrisom sa kojim je imao nekoliko konfilikata. Kako su prenijeli grčki mediji to je sada prošlost i nema bilo kakvih prepreka tog tipa u pregovorima.

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Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos košarka

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