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Željku Obradoviću ponuđeno pet miliona evra da se vrati: Cijela Evropa čeka šta će odlučiti

Željku Obradoviću ponuđeno pet miliona evra da se vrati: Cijela Evropa čeka šta će odlučiti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović je vjerovatno pred jednom od najtežih odluka u karijeri.

Panatinaikos nudi Željku Obradoviću pet miliona evra Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nakon raskida saradnje sa Erginom Atamanom u ponedjeljak, Panatinaikos je svim snagama krenuo po potpis Željka Obradovića. Novac neće biti problem, pošto Dimitris Janakopulos nudi najtrofejnijem evropskom treneru pet miliona evra za tri sezone, prenosi "Mozzartsport".

Obradović je ispunio obećanje dato nakon ostavke u Partizanu i nije preuzeo nijedan klub do kraja sezone, a nema sumnje da je ponuda bilo. Nedavno je dao izjavu da još uvijek nije donio odluku da li će uopšte nastaviti trenersku karijeru, ali moraće to uskoro da učini. Pitanje je samo da li je spreman da podnese pritisak u Grčkoj i obnovi saradnju sa porodicom Janakopulos.

Njegov odnos sa trenutnim gazdom je bio turbulentan tokom godina, ali grčki mediji tvrde da je sve spremno za novi početak.

Grci napravili zabunu, umiješali Partizan

Izvor: MN PRESS

Grčki mediji tvrde da i Partizan ima ulogu u ovim pregovorima. Ako Ostoja Mijailović napusti mjesto predsjednika, navodno je u igri povratak... "Problem na relaciji Obradović - Panatinaikos nije samo njihov. Umiješan je i Partizan, Željko je dobio ponude od Reala, Barselone, Armanija, Panatinaikosa, ali je i Partizan u njegovoj glavi. Tu je glavni problem predsjednik Ostoja Mijailović. Ako ode da postane predsjedavajući u ABA ligi i napusti Partizan, Željko bi mogao da se vrati, tako da nije u pitanju samo novac i ponuda iz Panatinaikosa", tvrdi "Sport24".

Šanse za ovo realno gledano male, ali jedna rečenica odzvanja u ušima navijača Partizana: "Ili ću biti u Partizanu ili neću raditi. Mnogo je lako. E sad, kako će biti u nastavku, to ćemo vidjeti", rekao je Obradović, a potom ubrzo dao ostavku.

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Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos

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