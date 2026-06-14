Željko Obradović je prva i posljednja opcija: Samo treba da kaže "da"

Grčki mediji ne prestaju da spekulišu o povratku Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška sezona u Grčkoj je gotova, a tamošnji mediji bruje o jednom imenu. Kako piše "Sport24", nakon što je Panatinaikos završio sezonu bez ijednog trofeja, glavni prioritet je povratak najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića.

Imao je Ergin Ataman najjači tim na papiru, ali su se redom nizala razočarenja. Od starta je bilo jasno da nešto ne štima, a vrhunac je poraz od Olimpijakosa u finalu grčkog prvenstva.

Sam Ataman je rekao da će dati ostavku ukoliko ne osvoji Evroligu ili makar titulu šampiona Grčke, a da li će obećanje ispuniti, vidjećemo u narednim danima.

Šta kaže Obradović?

Nije zvučao Željko Obradović kao neko ko je u ozbiljnim pregovorima sa nekim od klubova u posljednjem oglašavanju oko nastavka trenerske karijere. Tada je bio upitan o eventualnoj ponudi Barselone.

"Šta mislim o navodnom interesovanju Barselone? Ništa. Ne mogu ništa da kažem, jer to nema nikakve veze sa mnom. To sam rekao i u novembru i ponavljam sada. Postoje glasine, ali dok se ne završi mjesec, neću donijeti konačnu odluku", rekao je srpski trener Željko Obradović za španski "Gigantes".

"Barselona me nije kontaktirala. Niko, zapravo. Još uvijek ne znam šta ću raditi. Sačekaću da se završe prvenstva u Italiji, Španiji i drugdje. Kada se takmičenja završe, sešću sa svojim menadžerom i onda ćemo vidjeti", naglasio je "Žoc".

Grci ne odustaju

U slučaju prekida saradnje sa Erginom Atamanom, neće biti tenzija i očekuje se da se dvije strane rastanu u prijateljskim odnosima, pišu Grci.

Kako navode, prva meta je Željko Obradović, dok je osim njega jedina pouzdana opcija na tržištu bio je Ćavi Paskval, ali on više nije dostupan. Ako atinski zeleni ne budu uspjeli da ga angažuju, moraće da rizikuju sa nekim od mlađih trenera. Dalje navode predikcije ko će od igraća otići, a ko ostati, ali bi legendarni trener imao potpuno odriješene ruke u formiranju tima.