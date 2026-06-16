"Blanko ček" za Željka, a on čeka Partizan: Stigle najnovije vijesti iz Grčke

Prema informacijama koje stižu iz Grčke Panatinaikos je dao Željku Obradoviću blanko ček i može da radi šta god želi sa sastavom tima, ali ulogu u tome ima i Partizan

Izvor: EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU/ANDREJ CUKIC

Ergin Ataman dobio je otkaz u Panatinaikosu i Željko Obradović je glavni kandidat da ga zamijeni. Nije nikakva tajna da Dimitris Janakopulos pregovara sa najtrofejnijim evropskim trenerom. Želi da ga vidi ponovo na klupi "zelenih" i za to mu je dao posebne uslove. Uradiće sve što može da ga privoli da se prihvati posla u Atini.

Novinar Jorgos Papavasilou je analizirao dešavanja u redovima Panatinaikosa i situaciju u klubu. Otkrio je detalje u vezi ponuda koje ima Željko i šta se sve događa trenutno.

"Problem na relaciji Obradović - Panatinaikos nije samo njihov. Umiješan je i Partizan, Željko je dobio ponude od Reala, Barselone, Armanija, Panatinaikosa, ali je i Partizan u njegovoj glavi. Tu je glavni problem predsjednik Ostoja Mijailović. Ako ode da postane predsjedavajući u ABA ligi i napusti Partizan, Željko bi mogao da se vrati, tako da nije u pitanju samo novac i ponuda iz Panatinaikosa", tvrdi grčki novinar, a prenosi grčki "Sport24".

"PAO mu daje blanko ček"

Prema informacijama spomenutog novinara Obradović će u Panatinaikosu dobiti blanko ček i dozvolu da radi šta god želi kada je u pitanju sastav tima. Imaće veliki budžet.

"Odnosi između Obradovića i Janakopulosa su se unormalili. Na stolu ima blanko ček da radi šta god želi sa sastavom tim, imaće jak budžet za to. Sporno pitanje je oko Partizana. Ako je ono što čujem tačno u narednih nedelju dana će sve da bude riješeno. Pozitivno ili negativno za Partizan. Mijailović želi da odugovlači što više kako se Željko ne bi vratio u Partizan, a to su dobre vijesti za Panatinaikos", zaključio je Papavasilou.

Mijailović i ABA - šta kažu pravila?

Jedan bitan detalj grčki mediji nisu dovoljno dobro objasnili ili možda nisu pročitali pravilnik oko predsjedavanja ABA ligom. Regionalno takmičenje funkcioniše tako što svake godine ligom predsjedava predstavnik nekog od klubova. Za narednu sezonu je to Ostoja Mijailović.

Dakle, u slučaju hipotetičke situacije da Mijailović ode iz kluba, to bi značilo da ne može da predsjedava ABA ligom, već da bi u tom slučaju na to mjesto došao novi predstavnik crno-bijelih. Do sada se nije dešavalo da osoba koja predsjedava takmičenjem ne bude u klubu. Ranije su tu funkciju imali i predsjednici Crvene zvezde i Budućnosti Nebojša Čović i Dragan Bokan.