Novica Veličković podržao Vanju Marinkovića: "On je naše dijete - kraj i tačka!"

Novica Veličković je pružio podršku aktuelnom kapitenu Partizana Vanji Marinkoviću, koji je prošle sezone trpio dosta kritika.

Izvor: MN PRESS

Legendarni kapiten Partizana Novica Veličković osvrnuo se na status svog nasljednika, Vanje Marinkovića. On je ljetos produžio ugovor sa crno-bijelima, a prošla sezona mu je bila jedna od najtežih u životu jer je dešavanja u Humskoj proživljavao na isti način, kao prije više od deceniju - kada je kao klinac ponio kapitensku traku. U nemilim vremenima, bio je na najvećem udaru navijača i košarkaške javnosti.

Veličković kaže da Marinković treba da ima poseban tretman u klubu jer je on "stara škola" i da njegovu ljubav i posvećenost ne treba dovoditi u pitanje. Ispisao je istoriju kao najmlađi kapiten, godinama je igrao za reprezentaciju i to niko ne može da mu ospori.

"Vanja je tada imao 18-19 godina. Prije toga je imao Tepu i Luku. Vaspitavan je uz nas. Veoma me je povrijedilo od strane pojedinih što je Vanja bio uzet…", rekao je Veličković u podkastun "6,75 range", pa je nastavio:

"To je naše dijete, nikada u životu ne bih odobrio bilo kome. To je divno i naše dijete - kraj priče. Posljednje dijete, evo Tane (Nikola Tanasković, prim. aut.) se sad vratio… To mora da ima poseban tretman kod svih u hali, a takvi igrači su u manjini".

Podsjetio se dobrih starih vremena...

"Ja ne znam da li bih mogao ove svlačionice. Da li bih mogao da hendlujem ove stvari. Mi smo na kafi bili svaki dan, na ručkovima… Iz Pionira na kafu, iz Hale sportova na kafu. Nas sedam, osam, 10, 12… Sad se viđaju samo na treningu".

Zbog uticaja društvenih mreža ništa više nije isto. "Teško je. Ljudi preko društvenih mreža daju sebi mnogo za pravo. Ja sam sve pogasio. Ne mogu da gledam ko najavljuje transfere, ovo, ono… Odeš na 10 minuta od Beograda, okačiš kao da si otišao u Las Vegas. Smeta mi, imam troje djece, gledam vrijeme da provedem sa njima, što neko mora da zna gdje sam ja."

Govorio je većem pritisku koji trpe domaći igrači, zašto je to tako? "Neko sa tribine, ko je kupio kartu, daje sebi za pravo da komentariše – i to se komentarišu domaći igrači. Stranca boli uvo, što, ide kao translate na mrežama? Ali naše dijete čita, ako ima te stvari. Dolazimo u situaciju da je naše dijete stranac…", dodao je Novica, pa nastavio:

"Koliko mene ljudi zna? Prošle godine prođem pored, znaš ko se javi - Kalates? Jer sam igrao protiv njega. Znali su me Kevin Panter, Lesor… Ni ne očekujem da me znaju, ne živim od toga da mi se jave, ali prođu pored mene… Pa ja sam 10 godina igrao za klub, prošao mlađe kategorije. A onda doživimo da domaći trpe toliki pritisak. Očekivanja se dižu, transferi, prelazni rokovi…"

"Ljudi, Vanja je osvojio medalju na Olimpijskim igrama"

Podsjetio je Veličković na to koliko je Vanja dao Partizanu, ali i reprezentaciji. "Vanja je osvajač olimpijske medalje za ovu zemlju. Ja sam bio na Evropskom i Svjetskom prvenstvu, jedina želja mi je bila da odem na Olimpijske igre. Oni su umalo dobili Amerikance, nismo spavali zbog tih momaka, čekali… A onda dođeš, par loših partija - Vanja ne može da ubaci, ovo, ono… Pa i ovaj drugi šutira 1/7!", kaže Novica i poentira:

"Samo želim veću podršku njima. On je reprezent našeg kluba. On je naše dijete, dijete iz Beograda. Kraj priče. Poštuj grb, moraš da znaš gdje igraš, poštuj to, budi profesionalac i nemam nikakav problem. Donesi dodatni kvalitet ovdje. Mi kroz X godina nećemo imati ništa…"

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Pogledajte 02:34 Vanja Marinković izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)