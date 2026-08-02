Nikola Grbić sa Poljskom odbranio titulu u Ligi nacija, nastavlja se nestvaran niz

Odbojkaška reprezentacija Poljske ponovo je šampion Lige nacija.

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Srpski odbojkaški trener Nikola Grbić nastavlja da piše istoriju sa reprezentacijom Poljske. U finalu završnog turnira Lige nacija u Ningbou "pali" su Amerikanci sa 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10), i tako je evropska selekcija uspjela da obrani tron od prošle godine.

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Kamil Semenjuk sa 17 poena, Vilfredo Leon i Tomaš Fornal dodali su po 15 poena. Kod SAD-a prednjačio je Hejns sa 21 poenom, dok ga je Anderson ispratio sa 20.

Grbićeva četa je najtrofejnija selekcija u ovom takmičenju sa osvojene tri zlatne medalje, kao i jednim srebrom i bronzom.

#VNL2026CHAMPIONS ONCE AGAIN.



With a third title Poland are the most successful men's team in VNL history.



And the streak goes even further: seven consecutive VNL medals.



A true VNL dynasty.



#BePartOfTheGame#Volleyball#VNLFinalspic.twitter.com/jLunCL1kwT — Volleyball World (@volleyballworld)August 2, 2026

Nisu Poljaci dominantni samo u ovom takmičenju, pošto su od dolaska srpske legende na devet velikih takmičenja uzeli isto toliko medalja.

Kako je sve počelo?

Nikola Grbić je preuzeo selekciju Poljske 2022. godine i odmah na prvom turniru je slavio bronzu u Ligi nacija. Iste godine, njegov tim uzima srebro na Svjetskom prvenstvu.

Sljedeća godina je takođe bila uspješna, osvojili su zajedno zlato na Evropskom prvenstvu i Ligi nacija. Trijumfalni niz je nastavljen i 2024. godine kada su donijeli srebro sa Olimpijskih igrara u Parizu, kao i bronzu u Ligi nacija.

Prošle godine, okitili su se bronzom na Svjetskom prvenstvu, dok su u Ligi nacija završili na pobjedničkom tronu. Sada su taj uspjeh i odbranili za nastavak impresivnog niza na čelu sa jednim od najboljih srpskih odbojkaša svih vremena.

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Pogledajte 00:49 Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)