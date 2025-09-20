logo
Srbija već ima dva predstavnika u četvrtfinalu SP: Kovač udara na Grbića, "orlovi" na čekanju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Srpski treneri Slobodan Kovač i Nikola Grbić odveli su Tursku i Poljsku u narednu rundu takmičenja.

Turska i Poljska u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva Izvor: YUTAKA / AFLO / Profimedia/Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok odbojkaška reprezentacija Srbije čeka da odigra meč osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Irana, dobili smo prve četvrtfinaliste. Turska je prošle dalje pobijedivši Holandiju 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19), dok je Poljska u drugom meču bila bolja od Kanade 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14).

Tako je Srbija dobila prva dva predstavnika, pošto i Poljake i Turke predvode srpski treneri - Nikola Grbić i Slobodan Kovač, ali će samo jedan obezbijediti prolazak u polufinale. Grbić je vodio srpski tim u perodu od 2015. do 2019, dok je Kovač bio na klupi srpskog nacionalnog tima od 2019-2021.

Izabranici Georgea Krecua igraju protiv Irana u utorak, 23. septembra od 14 časova po našem vremenu. Srbija je zauzela prvo mjesto u H grupi pa će u osmini finala igrati protiv drugoplasiranog Irana iz A grupe, dok će Češka, drugoplasirana iz H grupe, igrati sa Tunisom, prvoplasiranim iz A grupe.

Svi mečevi osmine finala igraju se u dvije dvorane - Araneta Koloseumu u Kezon Sitiju i Areni SM Azijski mol u Pasaj Sitiju.

