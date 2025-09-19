Srbija igra posljednja na Svjetskom prvenstvu: Odbojkaši napravili čudo, sad čekaju danima na meč

Srbija je napravila veliki uspjeh i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva, a sa Iranom će igrati posljednji meč ove faze.

Srbija je spektakularnom pobjedom u tri seta u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u odbojci uspela da eliminiše Brazil, ali takođe i da se sama plasira u nokaut fazu Mundijala. Tu će "plava četa" igrati sa Iranom, a sada znamo i kada.

Meč je zakazan za 20 časova po lokalnom vremenu, a igraće se od 14:00 po našem vremenu i to 23. septembra.

Ukoliko pobijede Iran igraće sa pobjednikom meča Tunis - Češka koji se igra istog dana u ranijem terminu od 9:30, a četvrfinale je na programu 25. septembra.

Osmina finala počinje u subotu mečevima Turske i Holandije kao i Poljske i Kanade. U nedjelju igraju Argentina i Italija te Belgija i Finska, a u ponedjeljak Bugarska i Portugal kao i SAD i Slovenija.

