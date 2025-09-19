logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija igra posljednja na Svjetskom prvenstvu: Odbojkaši napravili čudo, sad čekaju danima na meč

Srbija igra posljednja na Svjetskom prvenstvu: Odbojkaši napravili čudo, sad čekaju danima na meč

Autor Dragan Šutvić
0

Srbija je napravila veliki uspjeh i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva, a sa Iranom će igrati posljednji meč ove faze.

Kad igraju odbojkaši Srbije protiv Irana na Svjetskom prvenstvu Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Srbija je spektakularnom pobjedom u tri seta u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u odbojci uspela da eliminiše Brazil, ali takođe i da se sama plasira u nokaut fazu Mundijala. Tu će "plava četa" igrati sa Iranom, a sada znamo i kada.

Meč je zakazan za 20 časova po lokalnom vremenu, a igraće se od 14:00 po našem vremenu i to 23. septembra.

Ukoliko pobijede Iran igraće sa pobjednikom meča Tunis - Češka koji se igra istog dana u ranijem terminu od 9:30, a četvrfinale je na programu 25. septembra. 

Osmina finala počinje u subotu mečevima Turske i Holandije kao i Poljske i Kanade. U nedjelju igraju Argentina i Italija te Belgija i Finska, a u ponedjeljak Bugarska i Portugal kao i SAD i Slovenija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Odbojka Srbija Svjetsko prvenstvo Iran

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC