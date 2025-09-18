logo
"Izvinite što vas nerviramo, borimo se za Srbiju": Nikolinu poruku mora da čuje svaki navijač "orlova"

"Izvinite što vas nerviramo, borimo se za Srbiju": Nikolinu poruku mora da čuje svaki navijač "orlova"

0

Tehničar Nikola Jovović imao je veoma emotivno obraćanje nakon što je Srbija pobijedila Brazil i obezbijedila osminu finala Svjetskog prvenstva.

Nikola Jovović izjave nakon pobjede protiv Brazila Izvor: Grzegorz Wajda / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije napravila je veliku senzaciju u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, ubjedljivo savladala Brazil (3:0) i obezbijedila osminu finala. Plasman u nokaut fazu djelovao je kao nemoguća misija nakon ubjedljivog poraza u prvoj rundi od Češke, ali su zatim pali Kina i Brazil, pa ćemo odbojkaše Srbije i dalje gledati na turniru.

Emotivnu ispovijest nakon meča trećeg kola grupne faze imao je Nikola Jovović (33). Iskusni tehničar koji ima pet odličja sa seniorskom reprezentacijom Srbije svjestan je da su reprezentativci tokom Svjetskog prvenstva nekoliko puta iznervirali navijače u Srbiji.

"Izvinite što vas nekad nerviramo, ali borimo se za Srbiju, za nas i nadam se da će biti sve dobro do kraja. Hvala vam mnogo na podršci", rekao je Nikola Jovović, jedan od najiskunijih reprezentativaca u aktuelnom sastavu Srbije. Naravno, svi u Srbiji ponosni su na napravljen rezultat, pa su odbojkašima spremni da progledamo kroz prste i za onaj ubjedljiv poraz od Češke.

"Razliku je napravilo to što smo igrali ujutru. To je izuzetno teško za profesionalne sportiste. Navikli smo da treniramo u ovo vreme, ne da igramo na maksimumu. Dugo, zaista, nismo pobijedili Brazil. Možda oni nisu odigrali sjajnu utakmicu, ali mi jesmo. Bio je dobar meč. Pokazali smo veće emocije, bolju energiju i jednu zaista sjajnu partiju smo pružili. Ne znam šta da kažem. Veoma smo srećni i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Ponosan sam i srećan zbog ovog trijumfa danas", zaključio je Jovović.

Srbija bi sada lako mogla i do prvog mjesta u grupi, a za to je dovoljno da Kinezi osvoje jedan set na meču protiv Češke. Za sada se ne zna ko će biti rival Srbije sa prve, a ko sa druge pozicije, jer je u grupi A veoma neizvjesno i svaki od timova ima po jednu pobjedu i jedan poraz pred posljednje kolo. Ono što se zna - Srbija će meč osmine finala igrati 23. septembra.

