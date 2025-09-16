Odbojkaši Srbije se spasili od ispadanja, pala Kina bez izgubljenog seta

Srbija je pobedila Kinu na Svetskom prvenstvu u odbojci.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Reprezentacija Srbije je u Japanu na Svjetskom prvenstvu pobijedila tim Kine 3:0 (25:18, 25:19, 29:27). Muška selekcija Srbije na taj način ostvarila je prvu pobjedu na ovom turniru, nakon bolnog poraza od Češke, sada su šanse "orlova" za plasman u dalju fazu takmičenja znatno veće, a ključna će biti utakmica protiv Brazila (18. septembra u četiri sata poslije ponoći), ako i ishod susreta Kine i Češke (18. septembra u 15 sati).

Najbolji u srpskom timu je bio kapiten Dražen Luburić koji je vodio Srbiju sa 17 poena, dok je Aleksandar Nedeljković dao 11 i Pavle Perić 10. Na drugoj strani istakao se Bin Vang sa 16 poena, a Šikun Peng i Čuan Jiang sa po devet.

Srbija je dobrim napadom uspjela da povede na meču, ali za nešto veću razliku bila je zadužena Kina koja je nanizala tri greške, a onda je uslijedio i blok Aleksandra Stefanovića za 14:11 srpskog tima. Uslijedila je još jedna serija Srbije dovoljna da se "orlovi" nađu na 19:13, pa srpska reprezentacija do kraja nije ispuštala prednost i lako je povela 1:0 u setovima. Slična situacija odigrala se i u drugom setu, mada su tada na terenu lideri bili Dražen Luburić i Pavle Perić.

Mnogo veća borba vodila se u trećem setu, Srbija je pravila znatno veći broj grešaka što je dalo prednost Kini od 12:9. Sredinom seta srpski tim je zaigrao mnogo bolje, onako kako je to pokazao u prva dav seta i preokrenuo. Dražen Luburić bio je režiser bolje igre "orlova", od četiri poena Srbije on je postigao tri i tako donio minimalnu prednost 17:16. Neizvjesnost je potrajala do samog kraja meča, igralo se poen za poen, ali tako da je Srbija bila korak ispred rivala. Ušlo se u neizvjesnu završnicu, pa se meč igrao na razliku, ali sigurna igra Perića obezbijedila je pobjedu srpskom timu.

(MONDO)