Italija je šampion svijeta: Zamijenila je Srbiju na tronu poslije drame

Odbojkašice Italije šampionke svijeta, jer su u finalu pobijedile Tursku u pet setova

Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Odbojkašice Italije zauzele su prvo mjesto i osvojile zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu na Tajlandu. Italija je u nedjeljnom finalu u Bankoku, nakon velike borbe nadigrala Tursku sa 3:2, po setovima 25:23, 13:25, 26:24, 19:25 i 15:8.

Utakmicu kakva dolikuje finalu Svjetskog prvenstva priredile su nam seniorke Italije i Turske. Velika borba, ispunjena preokretima, obilježila je prvi dio igre, tokom kojeg se za nijansu bolje snašla Italija i sa 25:23 povela 1:0. Ipak, odgovor Turkinja bio je ekspresan i ubjedljiv. Nakon uvodnih 9:2, Turska je povela 15:6 i 20:10, da bi sa 25:13 stigla do zasluženog izjednačenja.

Naredna dva seta bila su preslikana kao i uvodna dva. I pored inicijative Italijanki na početku trećeg perioda, Turska je uspjela da uhvati priključak i u nastavku je sve bilo otvoreno. Međutim, ponovo je više koncentracije u finišu seta imala Italija, pošto je nakon rezultatske drame sa 26:24 po drugi put povela u meču. Ni tada Turska nije imala namjeru da se preda i prepusti naslov prvaka svijeta rivalu. Štaviše, Turkinje su još jednom pokazale da na njih nije uticao neuspjeh u neizvjesnoj završnici prethodnog seta, pa su bez većih problema sa 25:19 odvele utakmicu u odlučujući, peti set.

Italija naslijedila Srbiju

Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Definitivno je i najpoštenije bilo da se, nakon uzbudljiva četiri seta, pobjednik planetarnog šampionata odluči u taj-brejku. A tamo je više koncentracije imala Italija. Sve do rezultata 7:7 obje ekipe smenjivale su se u vođstvu, nakon čega su Italijanke, odličnom igrom u bloku, najprije napravile seriju od 5:1, a potom sa 15:8 proslavile osvajanje zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu.

Italija je pobjedom u finalu, poslije 2018. godine i dvije uzastopne zlatne medalje, zamijenila seniorke Srbije na svjetskom tronu. Podsjećanja radi, Srbija je takmičenje na Svjetskom prvenstvu na Tajlandu okončala u osmini finala i na kraju je zauzela 10. mjesto.