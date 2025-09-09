logo
Srbija sa osam debitanata na Svjetskom prvenstvu u Manili

Srbija sa osam debitanata na Svjetskom prvenstvu u Manili

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Muška reprezentacija Srbije u odbojci igraće na Svjetskom prvenstvu koje počinje 12. septembra.

george krecu objavio spisak za sp u odbojci Izvor: MN PRESS

Muška odbojkaška selekcija Srbije boriće se na Svjetskom prvenstvu. Selektor "orlova" George Krecu objavio je spisak igrača za put u Manilu, a u timu će se naći i popriličan broj novih imena u dresu reprezentacije. Takmičenje počinje 12. septembra i trajaće do 28. septembra u Kezon Sitiju i Pasaj Sitiju, predgrađima Manile, na Filipinima. Srpski tim nalazi se u grupi H u kojoj su još Brazil, Kina i Češka.

Nakon što je Srbija nesretno ispala od reprezentacije Holandije na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu za žene, sada nas očekuju mečevi u muškoj konkurenciji. Boje Srbije u Manili braniće:

  • Tehničari: Nikola Jovović i Vuk Todorović.
  • Korektori: Dražen Luburić i Dušan Nikolić.
  • Libero: Stefan Negić.
  • Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Vladimir Gajović.
  • Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović i Nikola Brborić.

U stručnom štabu muške seniorske reprezentacije Srbije, pored Krecua, su Neven Majstorović, drugi trener, Matijas Rebeles Kioći, kondicioni trener, Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, statističari, Nikola Milićević i Ivan Ružić fizioterapeuti, Lazar Mičeta doktor i Edin Škorić, tim menadžer.

Srbija će u svom sastavu imati osmoricu debitanata na Svjetskim prvenstvima - Miran Kujundžić, Aleksandar Nedeljković, Stefan Negić, Veljko Mašulović, Vladimir Gajović, Dušan Nikolić, Nikola Brborić, Aleksandar Stefanović.

Kad igra Srbija na SP u odbojci?

  • Srbija - Češka 14. septembar u 11.30 sati
  • Srbija - Kina 16. septembar u 15 sati
  • Brazil- Srbija 18. septembar u tri sata poslije ponoći

01:09
Odbojkašice Srbije
Izvor: MONDO

(MONDO)

