Srbija stala nadomak preokreta i ispala sa SP: Holanđanke u četvrtfinalu, ne može se bez Tijane Bošković

Srbija stala nadomak preokreta i ispala sa SP: Holanđanke u četvrtfinalu, ne može se bez Tijane Bošković

Autor Dragan Šutvić
0

Srpske odbojkašice ispale su sa Svjetskog prvenstva.

Odbojkašice Srbije ispale sa Svjetskog prvenstva Izvor: MN PRESS

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala Svjetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je od nje bila bolja selekcija Holandije sa 3:2 (27:25, 26:24, 22:24, 20:25, 15:11).

Stigle su izabranice Zorana Terzića sa titulom dvostrukih uzastopnih svjetskih šampionki, ali nisu uspjele da je opravdaju. U ključnom meču Srbija nije mogla da računa na najbolju odbojkašicu Tijanu Boškovića i izlišno je govoriti koliko je falila na terenu.

Holanđanke su bolje ušle u meč, ali su se naše reprezentativke ubrzo konsolidovale i stigle nadomak osvajanja prvog seta kada su povele 22:19. Ipak, uslijedilo je nekoliko loših poteza i jedan kardinalan propust kada je dosuđena greška u rotaciji. Holanđanke su to iskoristile za izjednačenje, a potom u preokret u finišu prvog perioda igre.

Imale su srpske odbojkašice svoje šanse i u drugom setu, stigle su do +4, ali uslijedila je serija Holanđanki 9:2. Odigrale su potom mirnu završnicu i povele sa 2:0 u setovima.

Nije ni treći set počeo na najbolji način, a već sredinom ovog perioda Holanđanke preuzimaju incijativu. Povele su 18:15, ali onda slijedi ključna serija srpskih odbojkašica. Vezala je Srbija pet poena za 20:18 i bila je to prednost koja nije smjela da bude prokockana, a znale su to i srpske djevojke koje su odigrale završnicu sa dosta koncentracije i smanjile na 2:1 u setovima.

Bolje su Holanđanke ušle i u 4. set, ali Srbija serijom 5:0 preokreće i trasira put ka izjednačenju. Slađana Mirković je potpuno poremetila rivalke servisom, razigrala se Aleksandra Uzelac, da bi Vanja Ivanović krunisala bolju igru. Ostavila je Srbija Holanđanke na samo 20 poena, ali je ostala bez rješenja u petom setu.

Igrale su bez greške Holanđanke u taj-brejku, Srpkinje su ostale bez napadačkog oružja, a ono najubojitije je ostalo na klupi... Nažalost, to je srpske igračice skupo koštalo.

Odbojka Srbija Svjetsko prvenstvo odbojkašice

