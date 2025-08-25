Katastrofa za Srbiju na Svjetskom prvenstvu: Tijana Bošković se povrijedila usred meča!

Najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković zaradila je povredu zgloba u 2. kolu Svjetskog prvenstva protiv Kameruna.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Liderka srpske reprezentacije Tijana Bošković zadobila je povredu skočnog zgloba u toku meča 2. kola Svjetskog prvenstva na Tajlandu protiv Kameruna. Prilikom jednog bloka, ona je nezgodno doskočila kraj saigračice Hene Kurtagić i nagazila joj stopalo. Nakon tog trenutka je pala uz bolnu grimasu i trpeći velki bol otišla je na klupu, na kojoj se držala za glavu.

Selektor Zoran Terzić odmah je morao da napravi promjenu i izvede je iz igre, a Srpkinje su teško izbrisale tu scenu iz pamćenja, bez obzira na važan meč i na činjenicu da su u tim trenucima bile pred osvajanjem drugog seta.

Pogledajte taj trenutak:

Pogledajte 01:23 Povreda Tijane Bošković Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!