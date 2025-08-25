logo
Katastrofa za Srbiju na Svjetskom prvenstvu: Tijana Bošković se povrijedila usred meča!

Autor Dragan Šutvić
Najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković zaradila je povredu zgloba u 2. kolu Svjetskog prvenstva protiv Kameruna.

Odbojkašice Svjetsko prvenstvo povrijedila se Tijana Bošković Izvor: TV Arena sport/screenshot

Liderka srpske reprezentacije Tijana Bošković zadobila je povredu skočnog zgloba u toku meča 2. kola Svjetskog prvenstva na Tajlandu protiv Kameruna. Prilikom jednog bloka, ona je nezgodno doskočila kraj saigračice Hene Kurtagić i nagazila joj stopalo. Nakon tog trenutka je pala uz bolnu grimasu i trpeći velki bol otišla je na klupu, na kojoj se držala za glavu.

Selektor Zoran Terzić odmah je morao da napravi promjenu i izvede je iz igre, a Srpkinje su teško izbrisale tu scenu iz pamćenja, bez obzira na važan meč i na činjenicu da su u tim trenucima bile pred osvajanjem drugog seta.

Pogledajte taj trenutak:

Pogledajte

01:23
Povreda Tijane Bošković
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Tagovi

Odbojka Srbija odbojkašice Tijana Bošković

