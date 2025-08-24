Ukrajinke stale u red, Tijana Bošković nije mogla da ih odbije

Odbojkašice iz Ukrajine željele su da se fotografišu sa našom predstavnicom.

Izvor: Screenshot/Facebook/@Odbojkaški savez Srbije

Odbojkaška reprezentacija Srbije možda nije krenula kao favorit na Svjetsko prvenstvo, ali je ubjedljivom pobjedom protiv Ukrajine jasno pokazala da je neće lako otpisati. Poslije ekspresne i ubjedljive pobjede od 3:0 (25:21, 25:19, 25:17), uslijedila je zanimljiva situacija - igračice rivalskog tima stajale su u redu kako bi se fotografisale sa Tijanom Bošković.

Nije tajna - Tijana Bošković je najbolja odbojkašica svijeta, a to najbolje pokazuju trenuci u kojima veliki broj navijača poželi da ima fotografiju sa srpskom reprezentativkom. Ali nije samo publika ta koja je obožava, Tijana je pokazala koliko njena igra privlači pažnju, pa je sa srpskom igračicom poželjelo da se fotografiše i nekoliko djevojaka iz rivalskog tima.

Nakon što je upisala 19 poena u pobjedi Srbije na startu Svjetskog prvenstva na Tajlandu, Tijana je izašla u susret koleginicama iz Ukrajine i rado se odazvala fotografisanju. Nekoliko djevojaka stajalo je u redu da bi pozdravilo Tijanu, a onda su se i sve zajedno još jednom fotografisale za uspomenu. "Kada igračice protivničke ekipe na kraju utakmice zamole da se slikaju sa tobom, nema tu šta da se komentariše. Samo divljenje za našu Tijanu", stoji u opisu videa koji je podijelio Odbojkaški savez Srbije.

I ako Srbija ponekad možda olako prihvata činjenicu da ima najbolju odbojkašicu svijeta, ipak bi trebalo malo više razmišljati o tome. Tijana Bošković privlači pažnju ma u kojoj zemlji se našla i zahvaljujući njenoj reputaciji srpski tim hita ka odbrani svjetskog zlata.

Poslije pobjede na startu turnira Tijana je rekla: "Da, imala sam dovoljno odmora, vratila sam se da pomognem djevojkama i reprezentaciji. Mislim da smo počele ovo Svjetsko prvenstvo na pravi način. Svaki početak je težak, ali mislim da smo danas odigrale zaista dobro. Dominirale smo u sva tri seta. Mislim da su nam dosta pomogle prijateljske utakmice prije nego što smo došle ovdje. Mnogo smo mlađi tim nego ranije i svaka utakmica je jako korisna za nas. Veoma sam srećna što smo počeli pobjedom i radujem se daljim mečevima", rekla je ona.

"Osvojenu medalju odmah moramo da zaboravimo jer nas očekuju sljedeći izazovi. Ne osjećamo nikakav pritisak. Lijepo je vidjeti ovo na našem dresu, podsjeća nas na ono što jesmo ali ima puno timova koji hoće da nas pobijede i osvoje zlato. Želim svima da se zahvalim na ogromnoj podršci, nadam se da nas pratite i mi ćemo na terenu dati sve od sebe da budemo kao jedan", završila je Tijana.