Moćna Srbija krenula u odbranu svjetskog trona: Ukrajinke razbijene - Bošković i Uzelac briljirale

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srbija ostvarila 17. uzastopnu pobjedu na svjetskim prvenstvima.

Odbojkašice Srbije pobijedile Ukrajinu 3:0 na Svjetskom prvenstvu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije autoritativno je počela odbranu titule svjetskog šampiona, pošto je savladala Ukrajinu sa 3:0 u setovima (25:21, 25:19, 25:17).

Ovo je 17. uzastopna pobjeda reprezentacije Srbije na svjetskim prvenstvima, a posljednji put je poražena 11. oktobra 2018. godine od selekcije Holandije.

Izabranice Zorana Terzića su uradile tačno ono što se od njih očekivalo. Igrale su raznovrsno, sigurno i nisu dale Ukrajinkama ni najmanju šansu da se ponadaju. Najviše problema im je zadavala Artišuk, ali nije imala dovoljnu podršku saigračica.

Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac su dominirale sa druge strane, a razlika u kvalitetu je bila vidljiva od samog starta. Srbija je kostanstno bila u prednosti, napad je sjajno funkcionisao, a +5 su srpske odbojkašice napravile već sredinom prvog seta 13:8.

Uspijevale su rivalke Srbije nekoliko navrata da povežu po dva poena, ali to nije bilo dovoljno protiv dvostrukog uzastopnog svjetskog šampiona. U drugom setu Srpkinje su izgledale još ubjedljivije, dok su Ukrajinke ušle u nervozu, pa su i drugi set rutinski privele kraju 25:19.

Serijom 9:1 počeo je treći set, a selektor Ukrajine je već iskoristio dva tajm-auta, što je dovoljno govorilo o rasulu koje je u tim momentima vladalo u redovima rivala. Ipak, uspijevaju da se konsoliduju na kratko i smanje na 12:9, da bi potom Bošković i Uzelac uzele stvari u svoje ruke i vratile ogromnih +7. Od tog momenta povratka više nije bilo...

Tijana Bošković je predvodila Srbiju sa 19 poena, pratila ju je Uzelac sa 15, dok je sa druge strane najzapaženija bila Artišuk sa 13.

Tagovi

Odbojka odbojkašice Srbija Ukrajina Svjetsko prvenstvo

