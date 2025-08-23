Moćna Srbija krenula u odbranu svjetskog trona: Ukrajinke razbijene - Bošković i Uzelac briljirale

Srbija ostvarila 17. uzastopnu pobjedu na svjetskim prvenstvima.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije autoritativno je počela odbranu titule svjetskog šampiona, pošto je savladala Ukrajinu sa 3:0 u setovima (25:21, 25:19, 25:17).

Ovo je 17. uzastopna pobjeda reprezentacije Srbije na svjetskim prvenstvima, a posljednji put je poražena 11. oktobra 2018. godine od selekcije Holandije.

Izabranice Zorana Terzića su uradile tačno ono što se od njih očekivalo. Igrale su raznovrsno, sigurno i nisu dale Ukrajinkama ni najmanju šansu da se ponadaju. Najviše problema im je zadavala Artišuk, ali nije imala dovoljnu podršku saigračica.

Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac su dominirale sa druge strane, a razlika u kvalitetu je bila vidljiva od samog starta. Srbija je kostanstno bila u prednosti, napad je sjajno funkcionisao, a +5 su srpske odbojkašice napravile već sredinom prvog seta 13:8.

Uspijevale su rivalke Srbije nekoliko navrata da povežu po dva poena, ali to nije bilo dovoljno protiv dvostrukog uzastopnog svjetskog šampiona. U drugom setu Srpkinje su izgledale još ubjedljivije, dok su Ukrajinke ušle u nervozu, pa su i drugi set rutinski privele kraju 25:19.

Serijom 9:1 počeo je treći set, a selektor Ukrajine je već iskoristio dva tajm-auta, što je dovoljno govorilo o rasulu koje je u tim momentima vladalo u redovima rivala. Ipak, uspijevaju da se konsoliduju na kratko i smanje na 12:9, da bi potom Bošković i Uzelac uzele stvari u svoje ruke i vratile ogromnih +7. Od tog momenta povratka više nije bilo...

Tijana Bošković je predvodila Srbiju sa 19 poena, pratila ju je Uzelac sa 15, dok je sa druge strane najzapaženija bila Artišuk sa 13.